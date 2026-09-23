Tom Cruise recibe al príncipe Guillermo y Kate Middleton en la premier de Digger

Tom Cruise recibe al príncipe Guillermo y Kate Middleton en la premiere de Digger - CONTACTO

MADRID, 23 Sep. (CulturaOcio) -

Este martes 22 de septiembre se celebró la premiere de Digger, película dirigida por Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Tom Cruise que llega a los cines el próximo 2 de octubre. El evento tuvo lugar en Londres, en Leicester Square Gardens y contó con tan ilustres invitados como el príncipe Guillermo y Kate Middleton.

Y es que el estreno mundial de Digger sirvió como la Royal Film Performance que la organización benéfica Film & TV Charity celebra cada año para recaudar fondos para apoyar a los trabajadores de la industria cinematográfica. Según recoge Variety, la pareja real llegó justo al final de la alfombra roja para evitar el alboroto y dedicó unos minutos a estrechar la mano y conversar con cada uno de los miembros del reparto de la cinta.

El príncipe y su mujer se detuvieron entonces a charlar durante casi 10 minutos con Iñárritu y Cruise (que en un momento dado les hizo reír), antes de entrar al cine Odeon Luxe, donde los guardias reales ya se encontraban repartidos. La banda del rey marcó su entrada con un saludo de trompeta interpretando el himno God Save the King y la audiencia se puso en pie en señal de respeto.

Tom Cruise talks with Kate Middleton and Prince William at the world premiere of “Digger.” pic.twitter.com/pIiaLwayLI — Variety (@Variety) September 22, 2026

The Royal Guards play a song at the #DiggerMovie world premiere as Prince William and Princess Catherine of Wales enter the movie theater pic.twitter.com/YoqbIS9Dci — Deadline (@DEADLINE) September 22, 2026

CRUISE DIO LAS GRACIAS A LA PAREJA REAL POR SU APOYO A LAS ARTES

Cuando el reparto de Digger subió al escenario, Cruise aprovechó para celebrar la presencia del príncipe y Middleton. "Queremos dar las gracias a Sus Altezas Reales por apoyar este evento, y simplemente decirles que les queremos y que valoramos mucho lo que hacen por las artes, por este país y por el mundo", declaró, expresando también su agradecimiento a Film & TV Charity.

Tom Cruise presents #DiggerMovie at the world premiere in London: “I’ve never seen anything like it” pic.twitter.com/5x3PfRPue7 — Deadline (@DEADLINE) September 22, 2026

El intérprete de títulos como Misión Imposible o Top Gun volvió a agradecer la asistencia del príncipe Guillermo y su mujer en sus redes sociales. "Esta noche ha sido una auténtica alegría y un honor. ¡Gracias a la Familia Real, a la ciudad de Londres y a todos los asistentes a nuestro estreno real oficial de DIGGER!", escribió en X, compartiendo fotografías de la velada.