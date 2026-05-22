¿Tiene Star Wars: The Mandalorian And Grogu Escena Post-Créditos? - STAR WARS

MADRID, 22 May. (CulturaOcio) -

Las aventuras de Din Djarin y Baby Yoda saltan a la gran pantalla con The Mandalorian and Grogu, la primera película de la saga Star Wars que llega a los cines en casi siete años. Y, tratándose de una franquicia tan longeva y mediática, no son pocos los fans que se hacen la misma pregunta: ¿Tiene The Mandalorian and Grogu escena post-créditos?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine de superhéroes. Especialmente relevantes son en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias al final de casi todas sus películas y series, como se ha demostrado en títulos recientes como Los 4 Fantásticos.

También, aunque con menos regularidad, estas secuencias extra han tenido su espacio tras los finales de cintas basadas en personajes de DC Comics, con el Superman de James Gunn como último ejemplo que incluía dos tras su desenlace.

Además, las escenas post-créditos son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras sagas como Fast and Furious, John Wick, Toy Story, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas, Vaiana, Sonic o TRON. También cuentan con estas secuencias extra algunas de las franquicias de terror más populares como Scream, Insidious o Expediente Warren (The Conjuring).

Y en el caso de la saga Star Wars, aunque sus películas nunca han incluido este tipo de secuencias extra, sí que lo han hecho varias de sus series más recientes estrenadas en Disney+. De hecho la primera escena post-créditos de la historia de Star Wars llegó en The Mandalorian, concretamente al final de la segunda temporada. Después, este tipo de 'bonus track' también ha tenido cabida en otras series como El libro de Boba Fett o al final de la primera temporada de la aclamada Andor.

Por tanto, no es extraño que los fans se pregunten ahora qué sucede tras el final de The Mandalorian y Grogu. Pero en el caso de la película dirigida por Jon Favreau la respuesta es negativa. No, The Mandalorian y Grogu no tiene ninguna escena ni durante ni después de los créditos finales.

Así, tras sus más de dos horas de metraje, los espectadores más impacientes pueden abandonar sus butacas sin miedo a perderse nada. Los que no tengan tanta prisa, pueden quedarse a disfrutar de la genial banda sonora compuesta por Ludwig Göransson, ganador de tres Oscar por su trabajo en Pecadores, Oppenheimer y Black Panther, que le hadado al Mandoverse un toque muy épico y personal desde la primera temporada.