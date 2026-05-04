The Mandalorian y Grogu celebra el Star Wars Day con nuevo adelanto y rompe dos tradiciones de la saga

The Mandalorian y Grogu celebra el Star Wars Day con nuevo adelanto... Que rompe dos tradiciones de la saga - DISNEY

MADRID, 4 May. (CulturaOcio) -

The Mandalorian y Grogu tiene previsto aterrizar el 21 de mayo en los cines. Para celebrar el día de Star Wars y a pocas semanas de su estreno, Disney+ ha lanzado un avance exclusivo del filme protagonizado por Pedro Pascal que romperá con dos de las históricas tradiciones de la saga galáctica.

Este adelanto, que forma parte de un especial de cuatro episodios de corta duración, en vez de comenzar con el icónico texto amarillo de apertura de Star Wars, que se desplaza por la pantalla, comienza con una introducción estática -similar a la de Solo- antes de abrir paso a la escena inicial de The Mandalorian y Grogu.

"El malvado Imperio ha caído y los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la galaxia. Mientras la incipiente Nueva República trabaja para proteger todo por lo que luchó la Rebelión, ha reclutado la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) y su joven aprendiz Grogu", reza el texto de apertura de la película.

Además, The Mandalorian y Grogu rompe con otra habitual regla de Star Wars. Habitualmente, las películas de la saga comienzan mostrando tomas de descomunales destructores imperiales, naves sobrevolando planetas o explorando la galaxia.

En cambio, la cinta de Favreau comienza en la superficie de un gélido planeta nevado que recuerda inevitablemente al sistema helado de Hoth en el Episodio V: El imperio contraataca, y una secuencia de acción con un enorme AT-AT, como ya se vio en los distintos tráileres.

New clip from ‘THE MANDALORIAN & GROGU’.



In theaters on May 22. pic.twitter.com/Xa5P5GhSqr — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 4, 2026

ROGUE ONE: LA ÚNICA PELÍCULA DE STAR WARS SIN TEXTO DE APERTURA

En este punto, se ha de recordar que Rogue One: Una historia de Star Wars, estrenada en 2016, carecía de los característicos títulos de apertura, desatando la ira de los fans. Lucasfilm explicó que la razón buscaba diferenciar la saga Skywalker del resto de producciones.

El hecho de que The Mandalorian y Grogu siga el mismo enfoque que Solo: Una historia de Star Wars con estos dos cambios plantea la pregunta de si los textos clásicos de apertura regresarán en las próximas entregas de la saga ahora que Dave Filoni es el nuevo presidente de Lucasfilm.

"Quiero que esta sea la película de 'Star Wars' a la que puedas llevar al cine a alguien que nunca haya visto una película de la saga antes", afirmó Favreau en una reciente entrevista concedida a Europa Press en la que el cineasta espera que The Mandalorian and Grogu funcione tanto como premio para el fan veterano de la franquicia creada por George Lucas y también como puerta de entrada para aquellos que nunca han disfrutado de la saga en la gran pantalla.

Dirigida por Favreau y coescrita junto a Filoni, The Mandalorian y Grogu también está protagonizada por Sigourney Weaver, quien interpreta a la coronel Ward, oficial de la Nueva República y antigua piloto rebelde que ejerce de figura de autoridad y aliada estratégica del mandaloriano. Entre los fichajes también se encuentra Jeremy Allen White, que presta voz a Rotta el Hutt, hijo de Jabba el Hutt, y el legendario director Martin Scorsese, que da voz a un comerciante ardenniano de cuatro brazos que se cruza con Din Djarin en un mercado.