Vin Diesel rompe a llorar en Cannes recordando a Paul Walker en la proyección de Fast and Furious (A todo gas)

Vin Diesel rompe a llorar en Cannes recordando a Paul Walker en la proyección de Fast and The Furious (A todo gas) - CONTACTO

MADRID, 14 May. (CulturaOcio) -

El Festival de Cannes ha acogido una proyección especial de A todo gas (The Fast and the Furious) para celebrar el 25.º aniversario de la hipertaquillera saga, que tiene previsto estrenar su última entrega, Fast Forever, el 18 de marzo de 2028. Al evento acudieron algunas de las estrellas de la franquicia, así como la hija del fallecido Paul Walker, a quien Vin Diesel recordó con profunda emoción.

"Rezo para que en vuestra vida podáis tener un hermano como Paul", expresó Diesel tras derramar algunas lágrimas ante los créditos de la película. Por su parte, el público que llenaba el Grand Lumiere Theatre prorrumpió en una ovación de 4 minutos, según recoge Variety.

El actor que da vida a Dominic Toretto estaba acompañado por Jordana Brewster y Michelle Rodriguez, así como por Meadow Walker, la única hija de Paul Walker, fallecido en 2013. "Me cuesta mucho verla porque hay muchos momentos en esta película que vosotros veis, pero que yo veo de otra manera", explicó Diesel, refiriéndose a una escena en particular en la que recuerda que su compañero de reparto le dijo que tenía una hija de un año.

Vin Diesel cries as he remembers Paul Walker at "The Fast and the Furious" #Cannes screening:



“I pray that in your life you have a brother like Paul... It wasn’t on the script at first that this blond-haired, blue-eyed guy would be a brother to me.”https://t.co/1hm9JvyKKP pic.twitter.com/qrntnIjl12 — Variety (@Variety) May 14, 2026

El intérprete abrazó a Walker y compartió las palabras que le había dirigido antes de la proyección. "Ella dijo: 'Tengo 27 años y estoy viendo esta película que mi padre rodó cuando tenía 27', y yo pensé: 'Qué profundo'", reveló. "Meadow ha sido una gran fuente de fortaleza, y sé que él estaría muy orgulloso de ti", añadió.

Vin Diesel gives Paul Walker’s daughter, Meadow Walker, an emotional hug as “The Fast and the Furious” celebrates its 25th anniversary with a screening at #Cannes.https://t.co/1hm9JvyKKP pic.twitter.com/wRZXs2K5Mr — Variety (@Variety) May 14, 2026

LA SAGA TERMINARÁ CON FAST FOREVER

Durante el evento, Diesel, que se mostró emocionado de que Cannes considere "un clásico" la primera entrega de Fast and Furious, lucía una chaqueta incrustada de diamantes y el logotipo Fast Forever bordado en la espalda.

"Solo quiero que sepáis que la única razón por la que estamos preparando la última entrega de 'Fast' para 2028 es gracias a todos y cada uno de vosotros, que nos habéis entregado vuestro corazón y vuestra lealtad", expresó el intérprete en un momento dado, dirigiéndose a los fans.

"Todos y cada uno de vosotros que os habéis sentido parte de nuestra familia, nos obligáis a seguir adelante. Nos hacéis querer que os sintáis orgullosos. Lo que vais a ver esta noche es el comienzo de una palabra, y esa palabra es amor. Os quiero a todos", declaró Diesel.

La franquicia Fast & Furious acumula más de 7.000 millones de dólares recaudados a nivel mundial, lo que la convierte en una de las sagas cinematográficas más rentables de todos los tiempos. Fast & Furious 7 amasó 1.515 millones de dólares a nivel mundial, el mayor éxito de una saga que ya era la mayor franquicia de Universal. La franquicia regresará a los cines en 2028 con Fast Forever, cinta dirigida por Louis Leterrier. Además, el propio Diesel anunció hace tan solo unos días la puesta en marcha de una serie en imagen real de la saga.