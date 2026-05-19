Spider-Man luce su nuevo traje de invierno en Brand New Day

Fotograma de Spider-Man: Brand New Day - FOTO SONY/MARVEL
MADRID, 19 May. (CulturaOcio) -
El 31 de julio aterrizará en cines Spider-Man: Brand New Day. La cinta de Destin Daniel Cretton marcará un nuevo capítulo en la vida de Peter Parker (Tom Holland), y el más reciente clip revela una versión diferente del traje rojo y azul que acostumbra a llevar el trepamuros.
En torno al segundo 7 del clip, en el que Holland y Cretton hablan sobre las secuencias de acción de Brand New Day, una breve escena mostró oficialmente a Spider-Man luciendo un atuendo invernal sobre su clásico traje.
Formado por un gorro y un abrigo sin mangas, este atuendo está inspirado directamente en el que vestía la versión del trepamuros de Andrew Garfield en una escena de The Amazing Spider-Man: El poder de Electro.
Esta es la primera vez que el trepamuros de Holland viste ropa de civil encima de su uniforme arácnido debido al clima.
No obstante, en este sentido, Brand New Day también marca un regreso a los orígenes del personaje. Peter ya no tiene acceso a los recursos de Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr.) ni a su tecnología.
Los compases finales de Spider-Man: No Way Home vieron a Parker, de hecho, confeccionando un traje únicamente con aguja e hilo antes de lucirlo fugazmente.
EL TRAJE DE SPIDER-MAN Y SU SIGNIFICADO EN BRAND NEW DAY
El hecho de que Peter vista un uniforme creado únicamente con sus propios recursos refuerza aún más su evolución como Spider-Man y, al mismo tiempo, deja atrás su rol como protegido de Stark para consolidarse como un auténtico héroe que solo depende de sí mismo. Además, aunque Parker ya no tenga acceso a su tecnología, eso no significa que este nuevo traje vaya a carecer de mejoras.
Especialmente teniendo en cuenta que, hasta ahora, Peter siempre le ha realizado mejoras, ya sea mejorando su fluido arácnido o distintos artilugios del uniforme, siendo este, además, el tercer traje confeccionado por él mismo en cada una de sus entregas en solitario.
Por otra parte, también cabe la posibilidad de que Spider-Man acabe luciendo un traje diferente al final de Brand New Day, aunque es poco probable. La razón de que Peter tuviese nuevos uniformes era su conexión con Stark y su empresa tecnológica, dándole la oportunidad de mejorarlos notablemente.
Ahora que Tony está muerto y todo el mundo ha olvidado quién es tras el hechizo del Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) en No Way Home, ya no hay motivo para que luzca distintas variantes de su traje. Además, el uniforme del trepamuros en Brand New Day también se encuentra más próximo al clásico que viste en los cómics de Marvel, especialmente con el abrigo y el gorro.