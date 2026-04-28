The Mandalorian & Grogu bate un récord de Star Wars más de 40 años después

The Mandalorian & Grogu bate un récord de Star Wars vigente más de 40 años - LUCASFILM

MADRID, 28 Abr. (CulturaOcio) -

Star Wars se prepara para regresar a la gran pantalla con The Mandalorian y Grogu. Y, antes incluso de su estreno, la película de Jon Favreau ya ha conseguido batir un récord que llevaba vigente desde hace más de cuatro décadas.

Según recoge The Direct, ahora que las entradas de The Mandalorian y Grogu ya están a la venta, las carteleras de las salas de cine han revelado que la cinta tiene una duración de 2 horas y 12 minutos. Esto hace que los 132 minutos de esta nueva película la conviertan en la más corta de Star Wars en 43 años, ya que las ocho anteriores estrenadas superaban los 133 minutos de duración.

Esto sitúa al filme protagonizado por Pedro Pascal entre el Episodio VI: El retorno del Jedi, que, estrenado en 1983, cuenta con 2 horas y 11 minutos de duración, y Rogue One: Una historia de Star Wars, la cual vio la luz en 2016 y tiene un metraje de 133 minutos, y por detrás del Episodio IV: Una nueva esperanza, con 121 minutos de duración, y del Episodio V: El imperio contraataca, con 124 minutos de duración. Estas dos últimas son las películas más cortas de la franquicia.

En este punto, cabe recordar que tanto las precuelas de la franquicia como las secuelas y los spin-offs suelen tener una duración bastante superior. Por ejemplo, La amenaza fantasma tiene 136 minutos y Solo: Una historia de Star Wars cuenta con 135 minutos, mientras que la entrega más larga de la saga hasta ahora es el Episodio VIII: Los últimos Jedi, con 152 minutos, es decir, 30 minutos más que The Mandalorian y Grogu.

THE MANDALORIAN Y GROGU ABARCA MEDIA TEMPORADA DE LA SERIE

Por lo tanto, la cinta de Favreau será a su vez la entrega más corta de la etapa moderna de Star Wars. Aunque su duración sea la más corta en los 43 años de la saga, la diferencia con las películas anteriores es mínima y no tendría por qué afectar a su historia ni calidad.

De hecho, si se compara con la duración habitual de los episodios de The Mandalorian, que suelen durar entre 30 y 50 minutos, la película equivale aproximadamente a casi media temporada de la serie. Además, The Mandalorian y Grogu será la primera película de la saga galáctica en aterrizar en los cines desde que se estrenó el Episodio IX: El ascenso de Skywalker, en 2019, y marca la primera vez que una serie de Star Wars en imagen real da el salto a la gran pantalla.

"El malvado Imperio ha caído y los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la galaxia. Mientras la incipiente Nueva República trabaja para proteger todo por lo que luchó la Rebelión, ha reclutado la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) y su joven aprendiz Grogu", reza la sinopsis oficial de la película.

Dirigida por Favreau y coescrita junto a Dave Filoni, The Mandalorian y Grogu también está protagonizada por Sigourney Weaver, quien interpreta a la coronel Ward, oficial de la Nueva República y antigua piloto rebelde que ejerce de figura de autoridad y aliada estratégica del mandaloriano. Entre los fichajes también se encuentra Jeremy Allen White, que presta voz a Rotta el Hutt, hijo de Jabba el Hutt, y el legendario director Martin Scorsese, que da voz a un comerciante ardenniano de cuatro brazos que se cruza con Din Djarin en un mercado.