Dave Filoni y Jon Favreau señalan el orden correcto para ver laspelículas de Star Wars

Rey, Anakin y Luke - LUCASFILM

MADRID, 20 May. (CulturaOcio) -

Este 21 de mayo llega a los cines The Mandalorian and Grogu, el esperado regreso de Star Wars al cine y, al mismo tiempo, el salto de la pequeña a la gran pantalla de Din Djarin y su fiel escudero. El estreno de la película dirigida por Jon Favreau ha reabierto uno de los debates más recurrentes entre los fans de la saga creada por George Lucas: cuál es el orden correcto para ver las películas de la franquicia, especialmente los nueve episodios de la saga Skywalker, cuya cronología interna arranca con La amenaza fantasma (1999), pero su primera entrega fue Una nueva esperanza (1977).

En una entrevista con Collider, Favreau y Dave Filoni, presidente y director creativo de Lucasfilm, además de coguionista de The Mandalorian and Grogu, han abordado esta cuestión. Favreau se muestra partidario de mantener la experiencia del estreno en cines, empezando por el Episodio IV: Una nueva esperanza. "Me gusta verlo en el orden en que yo lo vi, pero quizá sea porque así descubrí la saga", revela el cineasta, que defiende que "el Episodio IV te deja justo en medio de todo, pero también construye el tono de la franquicia".

"Aunque cronológicamente la historia vaya del Episodio I al IX, los recursos técnicos de Star Wars y la mirada creativa con la que se ha construido la saga han evolucionado con el tiempo, así que sigo defendiendo el orden en que se estrenaron", añade antes de admitir que "nunca he visto" Star Wars en orden cronológico. "¿Tú has visto la saga del Episodio I al IX?", se dirige Favreau a Filoni. "Por supuesto", contesta el también cocreador de series como Star Wars: The Clone Wars y Ahsoka.

Favreau le pregunta entonces cuál es su recomendación para los nuevos espectadores, pero Filoni evita zanjar el debate asegurando que "no hay una forma incorrecta de ver Star Wars, Jon". Favreau insiste entonces en qué recomendaría a alguien que vaya a ver la saga por primera vez y Filoni matiza su postura sin convertirla en una norma absoluta.

"No tengo realmente una preferencia. Probablemente, a estas alturas, diría que empezar por el Episodio I: La amenaza fantasma", desvela Filoni. Favreau apunta entonces que "¿no es eso lo que dice George Lucas también?". Y el máximo responsable creativo de Lucasfilm cerró el debate con una frase significativa: "Creo que sí. No pondría en duda al creador".

¿DÓNDE SE SITÚA THE MANDALORIAN AND GROGU EN LA CRONOLOGÍA DE STAR WARS?

The Mandalorian and Grogu se ubica en la era de la Nueva República, después de la caída del Imperio en el Episodio VI: El retorno del jedi y antes del ascenso de la Primera Orden en el Episodio VII: El despertar de la Fuerza. Es decir, la película se ambienta en un periodo en el que la galaxia intenta reconstruirse tras la victoria de la Rebelión mientras los restos imperiales siguen dispersos y amenazan la estabilidad del nuevo gobierno. En ese contexto, las autoridades republicanas reclutan a Din Djarin y a Grogu como aliados oficiales.

En el reparto, Pedro Pascal vuelve a encarnar a Din Djarin, mientras que la gran nueva incorporación es Sigourney Weaver como la coronel Ward, oficial de la Nueva República y antigua piloto rebelde que ejerce de figura de autoridad y aliada estratégica del mandaloriano. Entre los fichajes también se encuentra Jeremy Allen White, que presta voz a Rotta el Hutt, hijo de Jabba el Hutt, y el legendario director Martin Scorsese, que da voz a un comerciante ardenniano de cuatro brazos que se cruza con Din Djarin en un mercado.