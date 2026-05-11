Superman 2: Man of Tomorrow ficha a una estrella de Daredevil: Born Again - MARVEL/WARNER BROS.

MADRID, 11 May. (CulturaOcio) -

El 9 de julio de 2027 llegará a los cines Man of Tomorrow, la secuela de Superman en la que el Hombre de Acero y Lex Luthor formarán una inesperada alianza para enfrentarse al temible Brainiac. Con el rodaje ya en marcha, la nueva película de DC Studios dirigida y escrita por James Gunn ha incorporado a su reparto a Matthew Lillard, actor de Scream, Scooby-Doo o Daredevil: Born Again.

Según informa Deadline, se desconoce qué papel encarnará el intérprete de Los descendientes y 13 fantasmas en Man of Tomorrow. DC Studios ha rechazado pronunciarse al respecto, pero su fichaje ha dado pie a distintas especulaciones entre los seguidores de DC, entre ellas la posibilidad de que pueda dar vida a Plastic Man.

Creado en 1941 por el escritor y artista Jack Cole, se trata de un antiguo delincuente cuyo nombre real es Patrick 'Eel' O'Brian y que cuenta con la capacidad de estirar y moldear su cuerpo hasta adoptar prácticamente cualquier forma.

Antes de que el medio estadounidense confirmase la incorporación de Lillard a Man of Tomorrow, James Gunn ya sugirió su fichaje con una publicación en Instagram en la que aparece junto al actor. "Pasando el rato sin motivo con mi viejo amigo Matthew Lillard", reza el irónico pie de foto del cineasta, que ya trabajó con el intérprete en Scooby-Doo, película escrita por Gunn.

A falta de confirmación sobre el personaje que interpretará Lillard en Man of Tomorrow, lo que sí es oficial es que el actor de 56 años se incorpora a un reparto que cuenta con varios rostros procedentes de la anterior entrega. David Corenswet volverá a encarnar a Clark Kent/Superman, mientras que Nicholas Hoult retomará su papel como Lex Luthor y Rachel Brosnahan hará lo propio como Lois Lane. También regresarán Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Isabela Merced como Hawkgirl, Nathan Fillion como Guy Gardner y Edi Gathegi como Mister Terrific.

En cuanto a las nuevas incorporaciones, destacan Lars Eidinger como Brainiac, el gran antagonista de la película, y Adria Arjona como Máxima, la poderosa reina alienígena del planeta Almerac. También forma parte del elenco Aaron Pierre, que interpretará a John Stewart/Linterna Verde tras debutar en Linternas, serie que llegará a HBO Max el 16 de agosto de 2026.

James Gunn ha definido Man of Tomorrow como "la siguiente historia de lo que llamaré la Saga de Superman" y ha subrayado que será "una película tanto de Lex como de Superman" con ambos "trabajando juntos hasta cierto punto frente a un enemigo superior". La primera entrega recaudó más de 618 millones de dólares en la taquilla mundial.

SUPERMAN APARECERÁ ANTES EN SUPERGIRL

Los rumores señalan que el elenco de Superman 2 contará también con Milly Alcock como Kara Zor-El y con Jason Momoa como el violento cazarrecompensas Lobo, intérpretes que forman parte de la película de DC Studios que precede a Man of Tomorrow: Supergirl. El filme llegará a los cines el 26 de junio y, según las filtraciones, el Superman de Corenswet tendrá "al menos tres escenas en la película" y "son muy importantes para el desarrollo de Kara".

"Mientras celebra su 21º cumpleaños, Kara Zor-El viaja por la galaxia con su perro Krypto. En el camino conoce a una joven llamada Ruthye y termina embarcándose en una sangrienta misión de venganza", adelanta la sinopsis de Supergirl, que está dirigida por Craig Gillespie (Cruella) a partir de un guion de Tom King (Supergirl: Woman of Tomorrow), Ana Nogueira y Otto Binder.