Los Oscar firman su peor dato de audiencia desde 2022, pero se disparan en redes sociales - ABC

MADRID, 18 Mar. (CulturaOcio) -

La 98.ª edición de los premios Oscar, celebrada el domingo 15 de marzo en Los Ángeles, reunió a 17,86 millones de espectadores en Estados Unidos. La cifra supone un descenso de alrededor del 9% respecto a los 19,69 millones de 2025 y deja a la gala en su registro más bajo desde 2022. Con ello, los Oscar ponen fin a la tendencia ascendente que encadenaban desde aquel año.

Según informa Nielsen, la caída fue todavía mayor entre el público de 18 a 49 años. En esa franja de edad, la ceremonia obtuvo un 3,92 de rating frente al 4,54 de la edición anterior, lo que representa una bajada del 14%. Esto equivale a unas 5,34 millones de personas registradas este año en comparación a las 6,18 del anterior. Pese a ello, el evento, que contó con Conan O'Brien de nuevo como maestro de ceremonias, conservó su habitual condición de programa de entretenimiento más visto del prime time estadounidense en la temporada 2025-2026.

La noche contó, además, con una competencia poco habitual para una gala de estas características. La semifinal del Clásico Mundial de Béisbol entre Estados Unidos y República Dominicana, emitida por FS1 y Fox Deportes, congregó 7,37 millones de espectadores, el mayor dato histórico de ese torneo en territorio estadounidense. Ese pulso deportivo no explica por sí solo la bajada de los Oscar, pero fue un elemento que contribuyó a ello.

LOS OSCAR REGISTRARON UN FUERTE CRECIMIENTO EN REDES SOCIALES

El desgaste televisivo no impidió que estos premios mantuvieran una enorme tracción fuera de la pantalla tradicional. Según Talkwalker's Social Content Ratings, la conversación sobre la ceremonia en redes sociales aumentó un 42% respecto a la anterior y superó los 181 millones de impresiones durante la emisión. Además, la Academia registró más de 129 millones de reproducciones de vídeo en sus canales oficiales.

Aunque en el caso de los Oscar el descenso fue más pronunciado, esta gala no fue la única gran cita de la temporada de premios que perdió seguimiento televisivo frente a su edición anterior. Con 8,66 millones de espectadores, en enero las cifras de los Globos de Oro bajaron en torno a un 6% respecto a 2025, mientras que en febrero los Grammy también cedieron aproximadamente un 6%, hasta los 14,4 millones.

Así, los Oscar firmaron su peor dato de audiencia en Estados Unidos desde 2022 en una ceremonia que coronó a Una batalla tras otra y Los pecadores como las grandes vencedoras de la noche. La cinta de Paul Thomas Anderson fue la más premiada con seis estatuillas, entre ellas las de mejor película, mejor dirección y mejor guion adaptado, mientras que la de Ryan Coogler se alzó con cuatro galardones: mejor actor para Michael B. Jordan, mejor guion original, mejor fotografía y mejor banda sonora original.