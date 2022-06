Thor Love and Thunder: ¿Es Gorr un simbionte?

MADRID, 25 May. (CulturaOcio) -

Marvel Studios reveló en el nuevo tráiler de 'Thor: Love and Thunder' el aspecto de Christian Bale como el temible Gorr, el carnicero de dioses, el principal antagonista de la cuarta entrega de la saga del Dios del Trueno (Chris Hemsworth). Un guerrero alienígena que vive una sangrienta cruzada contra las divinidades y que, en los cómics, tiene un especial vínculo con los simbiontes.

La historia de fondo que tiene Gorr en las grapas crea la posibilidad de introducir a los simbiontes en el UCM. Aunque hubo una breve aparición con el cameo del Venom de Tom Hardy en una de las escenas post-créditos de 'Spider-Man: No Way Home', lo cierto es que Marvel Studios aún no ha explorado su propia versión de este parásito alienígena dentro de la línea temporal de Tierra-616, que ha sido la principal hasta el momento.

En los cómics, el arma predilecta de Gorr es el All Black, el Necrosword, que se reveló que era un simbionte real, el primero de su tipo. El dios malvado Knull lo creó y se convirtió en su huésped. Tras ser derrotado en batalla, la espada cayó en manos de Gorr, quien fue su nuevo anfitrión. Su poder hizo que Gorr evolucionase hasta el punto de tener una fuerza destructiva y provocase una ola de terror entre los dioses.

¿APARECERÁN LOS SIMBIONTES EN EL UCM?

Dado que el All Black es la principal fuente de su poder en las grapas, sería la oportunidad ideal para la Casa de las Ideas de introducir un nuevo concepto del simbionte, con un huésped completamente distinto y alejado de lo visto en las producciones de Sony con el Venom de Tom Hardy.

Sí es verdad que el tráiler ha mostrado que la All Black estará presente en 'Thor: Love and Thunder' y que será esencial para que el carnicero de dioses ejecute su plan. Ahora bien, queda la duda de si la cinta dirigida por Taika Waititi traerá a la gran pantalla su naturaleza simbionte o si estará se quedará solo en los cómics, provocando que el origen del arma sea diferente.

La aparición de los simbiontes en el UCM abriría la puerta a otro tipo de personajes en la Fase 4, especialmente en lo relacionado a la posible irrupción de una versión de Venom para el Spidey de Tom Holland. De momento, tocará esperar al 8 de julio para descubrir cómo aborda el UCM la llegada de Gorr.