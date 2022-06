El Gorr de Christian Bale en Thor: Love and Thunder divide a los fans de Marvel: "Voldemort + Palpatine"

MADRID, 24 May. (CulturaOcio) -

Los fans ya han podido ver las primeras imágenes de Christian Bale en Thor: Love and Thunder. El actor encarna a Gorr el carnicero de los Dioses, villano de la nueva entrega. Esta versión cinematográfica dista mucho del personaje en los cómics, algo que ha dividido a los fans.

La versión de Bale no cuenta con los icónicos tentáculos que aparecen en la fuente original, y tampoco lleva la capa negra que lució en prácticamente todo el arco de los cómics iniciales de Jason Aaron y Esad Ribic. A raíz del lanzamiento del tráiler, los fans han compartido sus opiniones en Twitter.

"¿Qué pensáis sobre el diseño de Gorr? Para ser honesto, tengo opiniones encontradas, pero no se ve tan mal", dijo un usuario. "Gorr me hizo pensar en el mal diseño de Steppenwolf. Una gran amenaza intergaláctica que parece un anciano confuso", opinó otro internauta. "Gorr tiene muy mal aspecto", se quejó otro fan.

What Y’all Think About Gorr’s Design? Tbh I Have Mixed Opinions But It Doesn’t Look That Bad pic.twitter.com/DxuGnyxB0V — FadedHollow (@fadedhollow_) May 24, 2022

Kind of sucks that looking a Gorr just made me think of the bad Steppenwolf design.



A major intergalactic threat that just looks like a confused old man pic.twitter.com/cUVIzTulqz — James (@JimHughes301) May 24, 2022

gorr looks so bad i just pic.twitter.com/9VtaIFiq5O — newt (@aequoreusi) May 24, 2022

Algunos tuiteros aprobaron su aspecto, aunque en general las reacciones no fueron muy entusiastas. "Gorr está bien. No es tan malo como pensaba, pero podría ser mejor, aún así tengo ganas de verlo", explicó un fan. "Gorr pinta bien. No es genial, no es horrible. Estoy emocionado por su actuación. No estoy tan emocionado por Thor: Love and Thunder como lo estaba por Ragnarok, pero parece una continuación decente", reza otra publicación.

Gorr looks okay. Not as bad as I thought but could be better, still looking forward to seeing this tho pic.twitter.com/PNelZwUTCP — Plathanos 🐝🇩🇴 #HIVESZN (@SavinTheBees) May 24, 2022

Gorr looks fine. Not amazing, not awful. I'm excited for his performance tho. I'm not as pumped for #ThorLoveAndThunder as I was for Ragnarok but it seems like a decent follow up. — Mike (@CosBlade) May 24, 2022

Hay otros incluso que ven en el personaje de Bale una mezcla de otros dos míticos villanos: El Emperador Palpatine de Star Wars y el mago oscuro Voldemort, de la saga Harry Potter.

Voldemort + Palpatine = Gorr the God Butcher#ThorLoveAndThunder Christian Bale pic.twitter.com/KR6QjwwVVd — Rival (@IsntEnemy) May 24, 2022

En lo que sí coincidieron varias personas es en el aspecto aterrador de Gorr. "Gorr parece aterrador y me encanta" o "Christian Bale como Gorr en realidad parece intimidante. Va a ofrecer una de las mejores actuaciones de villano del UCM" son algunos de los tuits que se pueden leer al respecto.

Christian Bale as Gorr actually looks so intimidating. He’s going to give one of the best mcu villain performances pic.twitter.com/Ppl0IAK39P — Aniq (@aniqrahman) May 24, 2022

Podemos estar ante el mejor villano de Marvel. Al menos, esa impresión da visualmente. Me parece mágico lo que han hecho con Gorr. pic.twitter.com/YBmdAjGsEI — Álvaro Luthor (@Arrowverso) May 24, 2022

Tweet para apreciar al increíble y terrorífico Gorr de Christian Bale #ThorLoveAndThunder pic.twitter.com/tfFKg0uQlb — Tucci Comics 🦇 (@Tucci_Comics) May 24, 2022

"En Thor: Love and Thunder de Marvel Studios, el Dios del Trueno (Chris Hemsworth) emprende un viaje que no se parece en nada a lo que se ha enfrentado hasta ahora: una búsqueda de la paz interior. Pero el retiro de Thor se ve interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr el Carnicero de Dioses (Christian Bale), que busca la extinción de los dioses. Para hacer frente a la amenaza, Thor solicita la ayuda de Valkiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) y de su exnovia Jane Foster (Natalie Portman) que, para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico, Mjolnir, como la Poderosa Thor. Juntos se embarcan en una aventura cósmica en la que tendrán que descubrir el misterio de la venganza del Carnicero de Dioses y detenerlo antes de que sea demasiado tarde", reza la sinopsis. El filme dirigido por Taika Waititi se estrena en cines el 8 de julio de 2022.