Tráiler de Thor: Love and Thunder presenta a Gorr, el terrible asesino de dioses de Christian Bale - MARVE STUDIOS

MADRID, 24 May. (CulturaOcio) -

Marvel Studios ha lanzado un nuevo y electrificante tráiler de Thor: Love and Thunder. Un adelanto que, además de llevar a los fans a un trepidante viaje por cosmos de la mano del "vikingo espacial", revela primer vistazo oficial a Gorr, el carnicero de dioses, el temible villano interpretado por Christian Bale.

"Este es mi juramento: Todos los dioses morirán". Con esta contundente frase el personaje de Bale, que aparece en varias ocasiones durante los más de dos minutos de tráiler, deja claras cuáles son sus mortíferas intenciones.

Además, el tráiler muéstra cómo Thor se puso en forma tras su subida de peso en Endgame... y su sorprendente reencuentro con Jane Foster, ocho años, siete meses y seis días después, convertida ya en la increíble e imponente Mighty Thor, la nueva y muy digna portadora del Mjolnir. Ambos, como dioses que son, serán también objetivo de Gorr y su terrible Necroespada, la legendario arma oscura que también tiene su protagonismo en el adelanto.

"En Thor: Love and Thunder de Marvel Studios, el Dios del Trueno (Chris Hemsworth) emprende un viaje que no se parece en nada a lo que se ha enfrentado hasta ahora: una búsqueda de la paz interior. Pero el retiro de Thor se ve interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr el Carnicero de Dioses (Christian Bale), que busca la extinción de los dioses. Para hacer frente a la amenaza, Thor solicita la ayuda del Rey Valkiria (Tessa Thompson), de Korg (Taika Waititi) y de su ex novia Jane Foster (Natalie Portman) que, para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico, Mjolnir, como la Poderosa Thor. Juntos, se embarcan en una aventura cósmica en la que tendrán que descubrir el misterio de la venganza del Carnicero de Dioses y detenerlo antes de que sea demasiado tarde", reza la sinopsis oficial.

Además de con Chris Hemswhorth, Natalie Portman y Christian Bale la película dirigida por Taika Waititi cuenta con el regreso de Tessa Thompson como Valkyria, Jamie Alexander como Lady Sif, Chris Pratt como Peter Quill, Karen Gillian como Nébula y Pom Klementieff como Mantis.

También están confirmados los cameos de Sam Neill como el falso Odín, Melissa McCarthy como la falsa Hela, Matt Damon como el falso Loki y Luke Hemsworth como el falso Thor y la incorporación de Russell Crowe como el mismísimo Zeus.

Thor: Love and Thunder llegará a los cines el 8 de julio.