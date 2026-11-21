¿Tendrá El DCU Nuevas Supergirl Y Wonder Woman? - WARNER BROS . Y DC

MADRID, 21 Nov. (CulturaOcio) -

Jeremy Latcham, uno de los responsables del nacimiento del UCM, es quien lidera ahora DC Studios tras el cese de Peter Safran y James Gunn. Las últimas informaciones apuntan a que el DCU se prepara para importantes cambios, que podrían afectar al futuro de varios personajes, entre ellos Supergirl y Wonder Woman.

Según Nexus Point, DC Studios no tiene previsto reiniciar por completo su universo cinematográfico, aunque sí habrá personajes reinterpretados por otros actores. La información apunta a que Gunn podría perder el control sobre el montaje final de Man of Tomorrow y es posible que la nueva directiva elimine de su película a cualquier personaje que no encaje en sus planes de futuro.

Además, señala que dentro de poco se realizarán nuevas tomas y que ni Blue Beetle (Xolo Maridueña) ni Supergirl (Milly Alcock) podrían aparecer en el montaje final de la secuela de Superman. Esto, a pesar de que Kara Zor-El regresa a la Tierra al final de su filme en solitario para proteger el planeta junto a su primo.

La incertidumbre sobre el futuro de Supergirl también podría estar relacionada con el escaso rendimiento en taquilla que tuvo la cinta protagonizada por Milly Alcock. También podría quedarse fuera de Man of Tomorrow Adria Arjona, cuyo misterioso papel ha llevado a muchos a especular con que podría interpretar a Wonder Woman.

Asimismo, la princesa de Themyscira podría tener un nuevo rostro si DC Studios decide prescindir de la actriz elegida inicialmente y buscar a otra para el papel.

OTROS PERSONAJES DEL DCU DE GUNN QUE PODRÍAN QUEDARSE FUERA

La posible reestructuración del DCU también pondría en entredicho el futuro de otros personajes. Entre ellos, Guy Gardner (Nathan Fillion) y Mister Terrific (Edi Gathegi), así como John Stewart (Aaron Pierre), cuya continuidad tampoco estaría asegurada, pese al éxito de la serie Linternas y su próxima aparición en Man of Tomorrow.

Al parecer, la nueva dirección de DC Studios tendría intención de mantener a David Corenswet como Superman, aunque no necesariamente al resto del reparto que lo acompaña. Una de las propuestas más llamativas sería integrar en el DCU las películas del Batman de Matt Reeves, manteniendo a Robert Pattinson como el encargado de interpretar al caballero oscuro.

Llegado el caso, esto supondría una especie de reinicio parcial del DCU, en el que se conservarían elementos del universo actual mientras se descartarían otros, aunque ello generase contradicciones con lo establecido en las películas anteriores. Por otro lado, la nueva directiva de DC Studios también tendría intención de acelerar la incorporación de sus grandes iconos, con Batman, Superman y Wonder Woman como principales prioridades. Esto supondría un cambio respecto a la estrategia de Gunn, que apostaba por dar protagonismo a personajes menos conocidos de DC y ampliar progresivamente el universo cinematográfico.