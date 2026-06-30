Esta es la millonada que perderá DC Studios con el fiasco de Supergirl

MADRID, 30 Jun. (CulturaOcio) -

Supergirl, película protagonizada por Milly Alcock en el papel de Kara Zor-El, ya está en los cines. Sin embargo, la cinta de Craig Gillespie no ha cumplido las expectativas y ha sufrido un fuerte tropiezo en taquilla, recaudando únicamente 68 millones de dólares a nivel global en su primer fin de semana. Las informaciones más recientes parecen haber puesto al descubierto la millonaria cifra en pérdidas que podría costarle la película a DC Studios.

"Esto siempre iba a ser un obstáculo difícil para DC y Warner Bros., porque Supergirl no es un personaje que haya tenido un éxito a gran escala", afirma el analista de taquilla Jeff Bock, de Exhibitor Relations, en declaraciones a Variety. "La percepción del público sobre Supergirl no ha sido buena. Simplemente, la película no ha tenido la calidad suficiente para convertirse en un acontecimiento cinematográfico", explicó a continuación.

Según la publicación estadounidense, la película contó con un presupuesto de producción de 170 millones de dólares, al que se habrían sumado otros 120 millones destinados a su campaña de marketing. Según Variety, Alcock cobró alrededor de 400.000 dólares por protagonizar Supergirl y solo habría recibido una pequeña bonificación por taquilla si la película hubiera sido un éxito financiero algo que, evidentemente, no parece que vaya a ser el caso.

Con una inversión total cercana a los 290 millones, la película necesitaría recaudar alrededor de 300 millones en taquilla para cuadrar sus cuentas y empezar a ser rentable. Y, a tenor de su fin de semana de estreno, se quedará muy lejos de esta cifra.

De los 68 millones en taquilla que ha amasado Supergirl en su estreno, 38 provienen de Estados Unidos y Canadá y 30 del resto del mundo. En España, la cinta de DC ha recaudado tan solo 629.000 euros este fin de semana, según datos de Rentrak Spain.

Según las estimaciones, Supergirl cerrará su recorrido en taquilla con una recaudación de unos 100 millones de dólares en Estados Unidos y entre 200 y 210 millones a nivel mundial. En caso de que estas previsiones se cumplan, las pérdidas para DC Studios oscilarían entre los 100 y los 120 millones de dólares.

LAS PÉRDIDAS DE SUPERGIRL PARA WARNER

No obstante, una fuente cercana a la situación financiera de Supergirl estima que las pérdidas se situarán entre los 80 y los 85 millones de dólares, siempre que la recaudación mundial alcance al menos los 200 millones. En caso contrario, Warner Bros. tendría que asumir pérdidas aún mayores tras finalizar su recorrido en salas, lo que supondría un severo revés para DC Studios, considerando además que se trata del segundo largometraje del nuevo DCU.

Otras fuentes cercanas a la producción aseguran que Supergirl necesita recaudar menos que una superproducción habitual de su tamaño para empezar a ser rentable, ya que ni el reparto ni el equipo creativo perciben un porcentaje de los beneficios de la película.

"Aunque Supergirl no ha cumplido nuestras expectativas de taquilla, no es más que una parte de una estrategia más amplia y a largo plazo de DC Studios en la que seguimos confiando", ha asegurado Peter Safran, copresidente de DC Studios junto a James Gunn, a The New York Times.

De cara al futuro de la franquicia, el 23 de octubre llegará a los cines la próxima cinta de DC: Clayface, dirigida por James Watkins, seguida de Superman: Man of Tomorrow, que aterrizará el 9 de julio de 2027. La cinta, escrita y dirigida por Gunn, supondrá una nueva oportunidad para que Alcock brille como Supergirl, ya que la actuación de la actriz en el papel ha sido uno de los aspectos positivos del filme de Gillespie por parte de la crítica.