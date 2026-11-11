DC Studios prepara un reinicio de la Liga de la Justicia tras la salida de James Gunn - WARNER BROS.

MADRID, 11 Nov. (CulturaOcio) -

Jeremy Latcham, quien formó parte del equipo que puso en marcha el Universo Cinematográfico Marvel, es ahora quien está al frente de DC Studios. Las informaciones más recientes sugieren que uno de los motivos del cese de James Gunn y Peter Safran como directivos de DC Studios habría sido el deseo de David Ellison, codirector ejecutivo de Skydance, de llevar de nuevo a la Liga de la Justicia a la gran pantalla lo antes posible.

Más allá de Superman y de la discreta acogida de Linternas, la etapa de DC Studios bajo la dirección de Gunn y Safran se ha centrado en proyectos protagonizados por personajes secundarios como Polka-Dot Man, o Lobo, al que interpretó brevemente Jason Momoa en Supergirl, o Clayface, al que encarna Tom Rhys Harries en la película de James Watkins (Nunca hables con extraños).

Con Latcham al timón de esta nueva etapa, DC podría recuperar el protagonismo de sus héroes más emblemáticos, como Wonder Woman, Flash y Linterna Verde, e incluso Aquaman. Según han revelado fuentes internas a The Wrap, David Ellison, codirector ejecutivo de Skydance, ya había planeado discretamente la destitución de Gunn y Safran incluso antes de que se cerrara el acuerdo de fusión entre Paramount y Warner Bros.

Al anunciar el cambio en la dirección, Ellison y Ynon Kreiz reconocieron la labor de Gunn y Safran al frente de DC Studios. Sin embargo, tres fuentes cercanas al proceso de destitución señalaron que la decisión sorprendió a ambos directivos, que tuvieron conocimiento de su cese menos de 24 horas antes de que se hiciera oficial.

No obstante, otras dos fuentes conocedoras de lo ocurrido ofrecieron una versión distinta y sostuvieron que Gunn y Safran habían sido informados de su destitución el viernes. Con este cambio, Latcham tendrá que trabajar junto a Josh Greenstein y Dana Goldberg, responsables de la división cinematográfica de Skydance, y definir un nuevo rumbo para DC Studios.

Una de las primeras decisiones de Latcham será determinar si los principales héroes de DC debutarán primero en películas individuales, que permitan presentar y desarrollar a cada personaje por separado antes de reunirlos en una gran película de equipo, o si, por el contrario, aparecerán juntos desde el principio en una misma producción.

La primera opción seguiría la fórmula que Marvel Studios empleó en sus inicios, presentando a cada superhéroe en películas individuales antes de reunirlos en Los Vengadores. La segunda, en cambio, podría responder mejor al panorama actual, en el que resulta más difícil mantener el interés del público durante años a través de películas individuales antes de ofrecer el esperado encuentro entre los héroes, especialmente cuando las plataformas de streaming permiten acceder a una amplia oferta de contenidos.

¿DESMANTELARÁ LATCHAM EL DCU DE GUNN Y SAFRAN?

Otra incógnita es qué hará Latcham con los actores que James Gunn ha incorporado al Universo DC durante su etapa al frente del estudio. Tras Superman, David Corenswet volverá a interpretar al hombre de acero en Man of Tomorrow, prevista para el 9 de julio de 2027, que supondrá la aparición en la gran pantalla de Aaron Pierre como John Stewart tras su paso por la serie Linternas. Mientras tanto, algunos rumores apuntan a que Adria Arjona podría aparecer como Wonder Woman, pese a haber sido anunciada como la villana Maxima.

La información también destaca que Latcham podría mantener a los actores incorporados por Gunn para evitar repetir la polémica que surgió hace cuatro años, cuando DC sustituyó al reparto que Zack Snyder había elegido para interpretar a los héroes de la Liga de la Justicia. La salida de Henry Cavill como Superman provocó un gran malestar entre los fans. Por tanto, prescindir ahora de Corenswet podría generar una reacción similar. En su lugar, Latcham podría dar un nuevo rumbo a la historia iniciada por Gunn sin reiniciar por completo el DCU.

Sin embargo, Puck apunta en un reportaje que Skydance está decidida a desmantelar el DCU de Gunn y Safran una vez que Man of Tomorrow haya completado su recorrido en cines. Además, señala que la secuela de The Batman podría cerrar la saga de Matt Reeves para integrar al personaje en la continuidad principal de DC, tal y como pretende Ellison. Asimismo, Skydance habría cancelado una serie del nuevo universo que ya estaba en desarrollo, pese a no haber sido anunciada.