El jefe de DC Studios abre la puerta a la temporada 2 de Linternas... Pero con una condición - HBO MAX

MADRID, 25 Oct. (CulturaOcio) -

La primera temporada de Linternas cerró su etapa en HBO Max con varias incógnitas en el aire. Ahora Peter Safran, copresidente de DC Studios junto a James Gunn, ha revelado que solo si dan con una historia a la altura de la original darán luz verde a una segunda entrega de la serie.

En una reciente entrevista con Collider, Safran explicó que los fans sabrán "antes de que termine el año" si hay planes para una posible segunda temporada de Linternas. Aunque no confirmó su renovación, sí destacó que el trabajo de los guionistas en esta posible nueva tanda de episodios será clave para decidir si la serie sigue adelante. Por tanto, aunque ya se está trabajando en ella, aún no está garantizada su renovación.

Al valorar la primera temporada y la acogida de la serie, Safran destacó que la ficción había conseguido despertar el interés por Linterna Verde tras la cinta protagonizada por Ryan Reynolds en 2011, siendo este, a sus ojos, el aspecto más satisfactorio de esta primera temporada de Linternas.

"Ha sido una gran temporada de televisión basada en una propiedad que, en cierto modo, había quedado marcada desde 2011, ¿verdad? Lo más gratificante de esta serie y de esta temporada en HBO es que ha conseguido que Linterna Verde vuelva a despertar interés y a ocupar un lugar destacado en la cultura popular de una forma muy positiva", remarcó Safran.

LA GRAN INCÓGNITA DE LINTERNAS SIGUE EN EL AIRE

Sin embargo, evitó despejar una de las grandes incógnitas del final de Linternas: si el hecho de que John cargue el anillo al final significa que Hal está definitivamente muerto. "No puedo pronunciarme sobre lo que significa que lo cargue al final de la temporada", señaló.

Así, el futuro de Jordan sigue siendo una incógnita, al igual que la continuidad de la serie. En cuanto a John Stewart tras el final de Linternas, los fans del personaje volverán a reencontrarse con él en la secuela de Superman, Man of Tomorrow, que llegará a los cines el 9 de julio de 2027.