¿Quién Es Jeremy Latcham? Un Fundador Del Universo Marvel Es El Nuevo Jefe De DC Studios - CONTACTO

MADRID, 10 Nov. (CulturaOcio) -

El productor Jeremy Latcham, antiguo ejecutivo de Marvel Studios, ha sido nombrado presidente y director creativo de DC Studios, cargo que asumirá el próximo 1 de diciembre. Su incorporación, que llega tras la compra Warner por parte de Skydance, matriz de Paramount, supone el relevo de James Gunn y Peter Safran al frente del estudio, que dejarán sus responsabilidades directivas para centrarse en sus proyectos creativos.

Según el anuncio de Skydance, grupo empresarial que reúne los negocios de Paramount y Warner Bros. Discovery, Latcham supervisará las producciones cinematográficas, televisivas y de animación de DC, además del desarrollo creativo, la estrategia del sello y las relaciones profesionales del estudio con actores, directores, guionistas y productores.

Latcham se incorporó a Marvel Studios en 2004 y llegó a ocupar el puesto de vicepresidente sénior de producción y desarrollo. Durante esa etapa trabajó estrechamente con Kevin Feige y formó parte del equipo que puso en marcha el Universo Cinematográfico Marvel. Su participación en las primeras películas del estudio incluyó los créditos de productor asociado en 'Iron Man' (2008) y coproductor en 'Iron Man 2' (2010), dos de los títulos que establecieron las bases de la franquicia.

Posteriormente ejerció como productor ejecutivo de 'Los Vengadores' (2012), 'Vengadores: La era de Ultrón' (2015) y 'Spider-Man: Homecoming' (2017), ampliando su experiencia en la construcción de un universo compartido de superhéroes. Su trayectoria también está vinculada a la de Gunn: ambos trabajaron en 'Guardianes de la galaxia', la película de 2014 con la que el director se incorporó a Marvel antes de acabar al frente de DC Studios.

En 2017 abandonó Marvel para fundar su propia compañía, Latcham Pictures, con la que mantuvo acuerdos de desarrollo preferente con 20th Century Fox, Hasbro y Wonder Project. En esta etapa produjo 'Malos tiempos en El Royale' (2018), el thriller escrito y dirigido por Drew Goddard que reunió en su reparto a Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, Chris Hemsworth y Jon Hamm. El proyecto amplió su trayectoria fuera del cine de superhéroes tras más de una década ligado a Marvel.

Otro de sus principales trabajos como productor fue 'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones' (2023), adaptación del juego de rol dirigida por John Francis Daley y Jonathan Goldstein que precisamente estrenó Paramount. Su relación con este tipo de propiedades continuó mediante un acuerdo global con Hasbro Entertainment, donde estaba desarrollando una secuela de la película y un largometraje de 'Action Man'.

Antes de su fichaje por DC, Latcham también figuraba como productor de la futura adaptación cinematográfica de 'Naruto' para Lionsgate, con Destin Daniel Cretton al frente de la dirección.

Su llegada al estudio reúne así dos vertientes de su carrera: la experiencia en el cine de superhéroes adquirida durante el nacimiento del universo Marvel y su posterior trabajo como productor independiente en adaptaciones de franquicias. En su nuevo puesto, Latchman responderá ante Dana Goldberg y Josh Greenstein, copresidentes de Skydance Motion Picture Group.