Tarantino carga contra "esa fábrica de salchichas insípidas llamada Hollywood": "Hoy en día prefiero leer un libro"

Archivo - Quentin Tarantino presenta Once Upon a Time in... Hollywood en Berlín - REGINA WAGNER / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 4 Jun. (CulturaOcio) -

Quentin Tarantino ha sido especialmente contundente al valorar buena parte del cine reciente y ha acusado a la producción de Hollywood posterior a la pandemia de estar plagada de fallos, concesiones al público y repartos mal elegidos. Sin embargo, entre sus duras críticas, el director de Pulp Fiction o Kill Bill también ha señalado tres películas que le "han gustado" y una "espléndida" que lo "atrapó".

"Desde la pandemia, al menos para mí, parece casi imposible que se estrene una película nueva que no acabe destripando", escribe Tarantino en un artículo de opinión publicado en la revista Sight and Sound. En su texto, el cineasta sostiene que "los fallos, las inverosimilitudes, la complacencia hacia el público, los intérpretes mal elegidos o sencillamente las gilipolleces suelen hundir cada nueva película que sale de la fábrica insípida de salchichas que antes se llamaba Hollywood".

"Hoy en día, el concepto entero de lo que es una película tiende más a inspirarme desprecio que generosidad. Lo cual es bastante justo, porque, en comparación, las películas de los últimos seis años hacen que los 80 parezcan los años 30", añade el responsable de Malditos Bastardos o Reservoir Dogs, que en otras ocasiones ya se había mostrado especialmente crítico con la producción cinematográfica de la década de 1980.

Pese a este severo diagnóstico, Tarantino también reconoce que sí "he visto películas que me han gustado desde entonces". El realizador cita West Side Story, la adaptación de Steven Spielberg, y las dos primeras entregas de Horizon: An American Saga, la ambiciosa franquicia wéstern de Kevin Costner cuya segunda parte tan siquiera ha visto la luz en cines.

Tarantino añade que "algunas más, pero nada que de verdad me mantuviera atrapado y me arrastrara a esa tierra mágica del disfrute que solía visitar y que era la razón por la que amaba el cine por encima de todas las formas de arte". "Hoy en día prefiero leer un libro", afirma.

LA GRAN EXCEPCIÓN DE TARANTINO

El ganador del Oscar a mejor guion original por Pulp Fiction y Django desencadenado revela que "el tenso nuevo filme que, debo admitirlo, me atrapó y me mantuvo enganchado durante toda su duración fue El botín", thriller policial de Netflix dirigido por Joe Carnahan y protagonizado por Matt Damon y Ben Affleck.

"La película es un emocionante thriller policial con una premisa novedosa que consigue cumplir de formas realmente ingeniosas", señala Tarantino sobre El botín, que sigue a un grupo de policías de Miami cuya confianza se resquebraja después de descubrir varios millones de dólares en efectivo en un zulo abandonado. "Todo el conjunto funcionó para mí: la dirección de Carnahan, el espléndido reparto, el aspecto visual de la película, pero el verdadero elemento arrollador de esta espléndida colección es el sensacional guion de Carnahan y Michael McGrale", añade el director de Érase una vez en... Hollywood.

El elogio de Tarantino llega después de que El botín se viera envuelta en una controversia legal. Jason Smith y Jonathan Santana, dos agentes del condado de Miami-Dade, han presentado una demanda por difamación contra la productora Artists Equity y otras entidades vinculadas al filme. Los agentes alegan que la película mezcla elementos de ficción con detalles inspirados en sus experiencias reales y que esa combinación habría perjudicado su imagen personal y profesional. La defensa ha rechazado las acusaciones y sostiene que el filme se presenta claramente como una obra de ficción.

LA COMEDIA DE ENREDOS DE QUENTIN TARANTINO

Sigue abierta la incógnita sobre cuál será la décima y, en principio, última película de Quentin Tarantino tras descartar The Movie Critic. Por el momento, su atención se centra en The Popinjay Cavalier, obra teatral original que dirigirá y escribirá para el West End londinense y que será una comedia británica de enredos articulada en torno a un incesante juego de personajes, malentendidos, identidades falsas y situaciones disparatadas. El estreno está previsto para 2027 y Tarantino estaría ya en conversaciones con intérpretes de primer nivel para encabezar el reparto, entre ellos Bradley Cooper.

El regreso más inmediato de Quentin Tarantino al cine será como guionista de The Adventures of Cliff Booth, la secuela de Érase una vez en Hollywood centrada en el personaje interpretado por Brad Pitt. La película, que tendrá un estreno limitado en salas IMAX a partir del 25 de noviembre de 2026 antes de llegar a Netflix el 23 de diciembre de ese mismo año, está dirigida por David Fincher y protagonizada por Pitt, Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Peter Weller, Matt Groove, JB Tadena, Corey Fogelmanis y Karren Karagulian.