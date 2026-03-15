Novedades sobre lo nuevo de Quentin Tarantino: Sinopsis y fecha de estreno

Archivo - Quentin Tarantino revela que el protagonista de su última película será el crítico de una revista porno - CONTACTO - Archivo

MADRID, 15 Mar. (CulturaOcio) -

Lo nuevo de Quentin Tarantino ya tiene título, sinopsis y fecha de estreno. Tras descartar la que iba a ser su décima y última película, The Movie Critic, el próximo proyecto de Tarantino será The Popinjay Cavalier, una obra de teatro que tiene prevista su fecha de estreno a principios de 2027 en el que será su debut en el West End londinense.

Tarantino ya anunció el pasado agosto que se preparaba para debutar en el teatro con un guion completamente original. Según informa ahora The Wrap, está previsto que The Popinjay Cavalier se estrene en el West End de Londres a principios del año que viene.

La información también destaca que Sonia Friedman Productions y Sony Pictures Entertainment presentaron la obra como "una celebración del teatro escrita y dirigida por Tarantino".

"Ambientada en la Europa de 1830, The Popinjay Cavalier es una comedia desenfrenada de engaños inspirada en las grandes epopeyas de capa y espada del teatro y del cine. Una celebración del teatro y su intenso romance, narrada con el estilo característico de Tarantino y su ingenio inconfundible", adelanta la sinopsis oficial de la obra.

Otros detalles como la fecha, el reparto o el equipo creativo se anunciarán más adelante. No obstante, el director de filmes tan icónicos como Pulp Fiction o Kill Bill está en conversaciones con grandes estrellas de Hollywood para protagonizarla. Entre los nombres que han empezado a mencionarse destaca el del actor Bradley Cooper, quien hace aproximadamente una década ya protagonizó en el West End una adaptación teatral de El hombre elefante.

Además, también adelantan que The Popinjay Cavalier contará con un gran nivel de producción. Algunas informaciones apuntan incluso a que incluirá una escena en la que un intérprete descenderá al escenario suspendido de un cable, un recurso escénico poco habitual en el teatro.

Tarantino ya aseguró el pasado mes de agosto en una entrevista con GQ que estaba centrado en el proyecto y tenía toda la obra escrita, con vistas a empezar a trabajar en ella a principios de 2026 en Londres.

The Popinjay Cavalier es uno de los dos nuevos proyectos de Tarantino en el horizonte, siendo el segundo el guion del spin off de Érase una vez en Hollywood, dirigido por David Fincher para Netflix. La película, que aún no tiene título, se estrenará a finales de 2026 y está basada en un guion que Tarantino escribió para su último largometraje como director, pero que, de nuevo, acabó descartando.