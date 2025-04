David Fincher dirigirá a Brad Pitt en la secuela de Érase una vez en Hollywood escrita por Tarantino

MADRID, 2 Abr. (CulturaOcio) -

En 2019 Quentin Tarantino estrenó Érase una vez en... Hollywood y en 2023 anunció que iba a rodar The Movie Critic, la que sería su última película y que volvería a contar con Brad Pitt en el papel de Cliff Booth. El realizador abandonó el proyecto, pero las últimas informaciones apuntan a que finalmente la producción saldrá adelante, ahora con David Fincher como director.

Tal como informa Deadline, Tarantino dio su aprobación a Pitt para mostrar a Fincher, con quien ha rodado cintas como Seven o El club de la lucha, el guion de la cinta, que continúa la historia de Booth tras los eventos de Érase una vez en... Hollywood. Dado que Fincher tiene un acuerdo exclusivo con Netflix, la película, si se hiciera realidad, será financiada y lanzada directamente en la plataforma de streaming.

Por su parte, The Playlist afirma que Netflix ya ha cerrado el acuerdo, y que el filme contará con un presupuesto de aproximadamente 200 millones de dólares. El medio también asegura que el rodaje comenzará en California el próximo mes de julio. "El título oficial de la película aún se desconoce, y fuentes cercanas aseguran que Netflix podría haber pagado más de 20 millones de dólares por el guion de Tarantino", agrega la publicación.

Tarantino ya amplió la historia de Cliff Booth en Once Upon a Time in Hollywood: A Novel, libro en el que indagó en la historia de origen del personaje.

LEONARDO DICAPRIO PODRÍA UNIRSE AL REPARTO

En cuanto al elenco, The Insneider afirma que Leonardo DiCaprio, que dio vida a Rick Dalton en Érase una vez en... Hollywood, está en negociaciones para unirse a la secuela junto a Pitt. Aparentemente, el actor y Netflix están tratando de llegar a un acuerdo, aunque The Insneider subraya que "está llevando más tiempo del esperado" debido a que DiCaprio está "indeciso" respecto a hacer un papel secundario, dado que en esta ocasión la película se centrará en el personaje de Pitt.

Por otro lado, Margot Robbie, que participó en Érase una vez en... Hollywood en el rol de Sharon Tate, también podría unirse a la producción. "Robbie y su equipo están al tanto del proyecto y dijeron que está disponible si la necesitan", recalca The Playlist.