Kill Bill The Whole Bloody Affair: 10 curiosidades que (quizás) no sabías de la venganza de Tarantino

10 Curiosidades De Kill Bill - MIRAMAX/CONTACTO

MADRID, 10 Abr. (CulturaOcio) -

Kill Bill: The Whole Bloody Affair, la versión íntegra de la película tal y como la concebió Quentin Tarantino, ya ha aterrizado en los cines. La cinta reúne los volúmenes 1 y 2 de Kill Bill, estrenados en 2003 y 2004 respectivamente, junto a metraje inédito. En ella, Beatrix Kiddo (Uma Thurman) se embarca en un sangriento periplo de venganza contra Bill (David Carradine) y sus secuaces de antaño.

Desde que Kill Bill se dividiera en dos películas, el montaje completo se ha convertido en una obra casi mítica, reclamada durante años por los seguidores de Tarantino y rara vez exhibida. Estas contadas ocasiones incluyen su proyección en la legendaria sala de Los Ángeles New Beverly Cinema, propiedad de Tarantino, y en 2006 en el Festival de Cannes.

Con motivo de la llegada a los cines de The Whole Bloody Affair, repasamos 10 curiosidades detrás de una de las sagas de venganza más icónicas del cine moderno.

EL GERMEN DE KILL BILL

En el documental sobre cómo se hizo Kill Bill, Tarantino y Uma Thurman revelan que la idea de la película se les ocurrió durante el rodaje de Pulp Fiction. Hablando tras las cámaras acerca del tipo de filmes que les gustaría hacer, el cineasta manifestó su deseo de rodar una película de kung-fu al estilo de los años 70. Por su parte, a Thruman se le ocurrió la primera escena de la película, en la que aparece abatida tras una brutal pelea y con un vestido de novia.

UN FICHAJE DE CINEFILIA ASIÁTICA

Tarantino era muy fan de las películas japonesas Battle Royale y La maldición y decidió fichar a la actriz japonesa Chiaki Kuriyama, que trabajaba en ambas. Así, la intérprete dio vida en Kill Bill Vol. 1 a la estudiante asesina Gogo Yubari, un papel similar al que ya encarnó en la mítica cinta de Kinji Fukasaku Battle Royale.

ACCIDENTE EN EL RODAJE

El fichaje de Kuriyama le pasó factura a Tarantino cuando la actriz le golpeó en la cabeza accidentalmente con el característico mangual que su personaje utiliza como arma. El incidente tuvo lugar durante los ensayos de la mítica escena en la que Beatrix se enfrenta a Gogo Yubari y los maníacos 88.

EL MENSAJE DE LUCY LIU

Al comienzo de la escena de la pelea de O-Ren Ishii, Lucy Liu dice en japonés: "Espero que hayas ahorrado tu energía. Si no lo has hecho, no durarás ni 5 minutos". Es exactamente 4 minutos y 49 segundos después cuando se produce el golpe final de la escena.

EL CAMEO DEL DIRECTOR

Tras acabar uno a uno con los maníacos 88, los secuaces de O-Ren, la Novia queda rodeada por sus cadáveres. Un enmascarado Tarantino aparece infiltrado en esta escena como uno de ellos.

EL DOBLAJE DE TARANTINO

En un principio, Tarantino quería que el personaje de Pai Mei (Gordon Liu) en Kill Bill Vol. 2 hablara en cantonés y luego fuera doblado al inglés, imitando un mal doblaje. Sería el propio cineasta quien pondría voz al maestro de kung-fu pero, finalmente, la idea se descartó.

EL GUIÑO A RESERVOIR DOGS

En Reservoir Dogs, la película de Tarantino de 1992, el personaje de Michael Madsen intenta matar a un policía vertiendo encima de él un bidón de gasolina para quemarlo vivo. En Kill Bill Vol. 2 se puede ver el mismo bidón en la caravana de Budd, a quien da vida Madsen, cuando la Novia intenta entrar.

EL INFAME COCHE DE TARANTINO... Y LADY GAGA

El Pussy Wagon, el Chevrolet amarillo fosforito en el que Beatrix huye tras despertarse de su coma en Kill Bill Vol. 2, fue usado para promocionar el estreno de la película en 2004. La campaña de marketing fue cuanto menos llamativa, con Tarantino usándolo como su vehículo diario. Además, en 2010 el coche apareció en el videoclip de la canción de Lady Gaga y Beyoncé Telephone.

LA IDENTIDAD DE LA NOVIA

Aunque el verdadero nombre de la Novia, alias Bamba Negra, no se revela a la audiencia hasta Kill Bill Vol. 2, en la primera parte se puede leer "Beatrix Kiddo" en su billete de avión a Okinawa.

LAS VÍBORAS DE BILL

Elle Driver, interpretada por Daryl Hannah en la segunda película, tiene como nombre en clave Crótalo de California. Es el único miembro del Escuadrón Asesino Víbora Letal que no tiene por seudónimo el nombre de una serpiente venenosa.