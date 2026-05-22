Tremenda bronca entre Quentin Tarantino y Brad Pitt en Érase una vez en... Hollywood: "Nunca más o estás acabado"

Archivo - Quentin Tarantino Y Brad Pitt Presentan Érase Una Vez En... Hollywood En Cannes - DAVE BEDROSIAN / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 22 May. (CulturaOcio) -

La colaboración entre Quentin Tarantino y Brad Pitt en Érase una vez en... Hollywood dejó uno de los personajes más celebrados de la filmografía reciente del actor, pero el rodaje de la película no estuvo exento de fricciones. Bruce Dern, que interpretó a George Spahn en el filme, ha recordado ahora la bronca de Tarantino a Pitt después de que el actor cortase una toma porque Dern improvisó una frase que no estaba en el guion.

"Cuando Brad Pitt me despierta en Érase una vez en... Hollywood, estoy en la cama, me levanto, estoy un poco aturdido y todo eso y simplemente digo: 'No estoy muy seguro de lo que está pasando'", recuerda Dern en una entrevista con People. "[Pitt] cortó la escena. La expresión en el rostro de Quentin... estaba increíblemente serio y dijo: 'Brad, ¿qué acabas de hacer?'", continúa el nominado al Oscar por El regreso y Nebraska.

De acuerdo Dern, Pitt respondió que "bueno, he cortado la toma", lo que provocó una contundente reacción de Tarantino. "Nunca más en tu vida volverás a cortar una toma o estarás acabado en este negocio. Ese es mi terreno. No interrumpas la acción", le respondió Tarantino según Dern. "Bueno, eso que ha dicho no estaba en el guion", contestó Pitt.

Después de ese breve momento de tensión, Dern explica que "seguimos, hicimos la escena" y volvió a improvisar una nueva frase que sí terminó en el montaje final de Érase una vez en... Hollywood. "No sé quién eres, pero hoy me has conmovido. Has venido a visitarme, ahora tengo que volver a dormir", dice la línea en cuestión, que el intérprete revela que nació de la emoción real provocada por el apoyo de Pitt y Leonardo DiCaprio.

"Surgió de cuando DiCaprio y Pitt me dijeron: 'Vas a estar en mi película pase lo que pase'. Eso me conmovió, así que de ahí viene todo eso. Siempre hay un pequeño trasfondo de algo que es real, y no lo ensayo porque no lo sé hasta que estamos haciéndolo de verdad", añade Dern sobre el origen de aquella improvisación.

BRAD PITT RETOMA AL PERSONAJE EN THE ADVENTURES OF CLIFF BOOTH

El filme, que recaudó unos 393 millones de dólares a nivel mundial, ganó dos estatuillas, la de mejor diseño de producción para Barbara Ling y Nancy Haigh y mejor actor de reparto para Brad Pitt. Además, el intérprete retomará el papel en The Adventures of Cliff Booth, secuela de Érase una vez en... Hollywood escrita por Quentin Tarantino, aunque en esta ocasión el cineasta cede el relevo de la dirección a David Fincher, responsable de Seven y El club de la lucha.

La película tendrá un estreno limitado en salas IMAX a partir del 25 de noviembre de 2026 antes de llegar a Netflix el 23 de diciembre de ese mismo año. Junto a Pitt, el reparto de The Adventures of Cliff Booth lo completan Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Peter Weller, Matt Groove, JB Tadena, Corey Fogelmanis y Karren Karagulian.