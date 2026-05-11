Dos policías demandan a Matt Damon y Ben Affleck por su película de Netflix El botín - NETFLIX

MADRID, 11 May. (CulturaOcio) -

La productora de Matt Damon y Ben Affleck afronta una demanda por El botín, thriller policiaco protagonizado y producido por ambos que sigue a dos detectives de Miami-Dade (Florida) que descubren millones de dólares de un cartel ocultos en el zulo de un apartamento. Dos agentes del Departamento del Sheriff de Miami-Dade, Jason Smith y Jonathan Santana, acusan a Artists Equity, la compañía fundada por Damon y Affleck, de dañar su reputación con una historia inspirada en hechos reales que, a su juicio, los vincula con los comportamientos corruptos y delictivos mostrados en pantalla.

Según informa Entertainment Weekly, la demanda sostiene que, aunque la película de Netflix no identifica por su nombre a Smith y Santana, los personajes y la operación policial guardan suficientes similitudes con ellos y con un caso real de 2016 como para que el público los relacione directamente. Por ello, los agentes acusan a Artists Equity y a Falco Productions, otra productora de El botín, de difamación y de causarles intencionadamente un daño emocional.

Smith y Santana afirman que El botín utiliza elementos específicos de una investigación de junio de 2016 en la que incautaron más de 21 millones de dólares para construir una trama que, a su juicio, distorsiona los hechos. Salvo por el hallazgo de una gran suma de dinero, la demanda defiende que los acontecimientos de El botín no sucedieron y que exageran o inventan elementos que presentan a los agentes como poco éticos. Entre los ejemplos recogidos en la denuncia, figura la secuencia en la que el personaje de Affleck mata a un agente de la agencia federal antidroga de Estados Unidos.

La demanda alega que el filme proyecta sobre Smith y Santana una imagen de "conductas indebidas, falta de criterio y comportamiento poco ético" en relación con una operación policial real. Sus abogados afirman que esa representación ha afectado tanto a los propios agentes como a su entorno laboral, familiar y social, pues compañeros, amigos y parientes les habrían preguntado, tras el estreno de El botín, cómo pagaron reformas en sus viviendas, vehículos, embarcaciones o colegios privados. De acuerdo con la denuncia, esas sospechas proceden directamente de la asociación que la película establece entre ellos y los policías corruptos de la ficción.

Santana ha explicado a la cadena WSVN que desde el estreno de El botín recibe comentarios constantes por su supuesta relación con el dinero incautado. "Nosotros nunca robamos un dólar", defiende el agente, mientras que su abogado asegura que la cinta ha perjudicado la imagen de sus clientes. "Retrataron a los policías como corruptos, retrataron a mis clientes como corruptos. Han dañado su reputación", señala.

SMITH Y SANTANA INTENTARON FRENAR EL ESTRENO DE EL BOTÍN

La demanda también indica que los representantes legales de Smith y Santana contactaron con las productoras del filme en diciembre de 2025 para pedir que se paralizara el lanzamiento al considerar difamatorio su contenido. Según la denuncia, las compañías respondieron después de que El botín llegara a Netflix en enero de 2026 y rechazaron la petición al argumentar que no se nombra expresamente a los agentes ni se les atribuye de forma directa ninguna conducta indebida.

Smith y Santana reclaman una rectificación pública y la inclusión de un aviso destacado en la película, así como una compensación económica por los daños sufridos, daños punitivos y el pago de los gastos derivados del proceso. Por el momento, Damon, Affleck y Artists Equity no han respondido públicamente a la demanda, mientras que Netflix ha rechazado pronunciarse al respecto.

"La confianza de un grupo de policías de Miami comienza a resquebrajarse después de descubrir millones de dólares en efectivo en un escondite abandonado. A medida que fuerzas externas se enteran del tamaño de la incautación, todo se pone en duda, incluso en quién pueden confiar", reza la sinopsis de El botín, película dirigida por Joe Carnahan y protagonizada por Damon como el teniente Dane Dumars y Affleck como el sargento J.D. Byrne.