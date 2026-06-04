Sydney Sweeney protagonizará el remake en clave erótica de La leyenda de Sleepy Hollow

MADRID, 4 Jun. (CulturaOcio) -

Sydney Sweeney protagonizará y producirá Hollow, una relectura de La leyenda de Sleepy Hollow, el relato de Washington Irving publicado en 1820. La película, que añadirá elementos de thriller erótico, estará basada en novela homónima de la cineasta Lindsey Anderson Beer, que replantea el clásico desde la perspectiva de Katrina Van Tassel, uno de los personajes centrales de la historia original.

Según informa Deadline, Sweeney interpretará a Van Tassel, mientras que Anderson Beer escribirá y dirigirá la película basada en su propio debut literario, que tiene previsto llegar a las librerías en otoño de 2027. Por el momento, Hollow no cuenta con fecha de estreno ni se han anunciado nombres vinculados al proyecto más allá de la actriz de Euphoria y de la directora de Cementerio viviente: Los orígenes.

Las primeras descripciones del proyecto aseguran que Hollow combinará una atmósfera gótica, intriga psicológica y elementos propios del thriller erótico. Mientras el relato original presenta a Ichabod Crane y Brom Bones como dos pretendientes de Katrina Van Tassel dentro de una historia marcada por la leyenda del Jinete sin Cabeza, Hollow reformulará ese punto de partida para situar a Katrina en el centro de un peligroso misterio y de un triángulo amoroso sobrenatural.

LA PRODUCTORA DE MARGOT ROBBIE SE SUMA AL PROYECTO

La película contará entre sus productoras con LuckyChap, la firma cofundada por Margot Robbie, además de Anderson Beer a través de Lab Brew y de Sweeney mediante Honey Trap, su sello de producción recién creado. Hollow será el primer largometraje producido por la compañía de la actriz, que cerró un acuerdo de primera opción con Sony Pictures, aunque por ahora se desconoce si Hollow acabará finalmente en manos del estudio.

Por el momento, Hollow no cuenta con estudio, distribuidora ni fecha de estreno. Las informaciones al respecto apuntan a que el proyecto saldrá al mercado en los próximos días para recabar el interés de los grandes estudios.

En paralelo al desarrollo de la película, Hollow también avanza como proyecto literario. La novela ha sido adquirida por Putnam, sello perteneciente a Penguin Random House, antes de que pudiera salir formalmente a subasta entre editoriales, después de despertar un notable interés en el sector según Deadline. Su publicación está prevista para otoño de 2027, previsiblemente en coordinación con el desarrollo de la adaptación cinematográfica.

De salir adelante, Hollow marcaría la primera gran adaptación cinematográfica que nace del relato de Washington Irving desde Sleepy Hollow, película de 1999 dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp y Christina Ricci. No obstante, La leyenda de Sleepy Hollow ha tenido al menos media docena de adaptaciones y relecturas en cine y televisión, desde versiones del cine mudo hasta propuestas de animación.