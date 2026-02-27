La escena eliminada de La asistenta que es clave para la secuela

La escena eliminada de La asistenta que anticipa el regreso de un personaje clave en la secuela - DIAMOND FILMS

MADRID, 27 Feb. (CulturaOcio) -

La asistenta, el filme de Paul Feig con Sydney Sweeney y Amanda Seyfried como protagonistas, se ha convertido en uno de los primeros éxitos de taquilla del año. Ahora ha salido a la luz una escena de esta adaptación cinematográfica basada en la saga literaria de Freida McFadden que ya parecía anticipar el regreso de un personaje clave en la secuela de este thriller erótico que ya está en marcha.

Esta escena en cuestión, publicada por People en exclusiva, tiene lugar hacia el tramo final de La asistenta. En ella, Enzo (Michele Morrone) se acercaba a Millie, el personaje de Sweeney, tras el funeral de Andrew Winchester (Brandon Sklenar).

Tras una incómoda conversación sobre lo sucedido y la promesa que le hizo a Nina, a quien encarnaba Seyfried, Enzo le dice a Millie que, aunque de manera silenciosa, andará cerca, y se despiden.

https://www.tiktok.com/@people/video/7602688628753452301?is_from_webapp=1&sender_device=pc

Así pues, esta secuencia eliminada serviría para preparar el regreso de Enzo en la secuela de La asistenta. Además, tiene una especial relevancia, ya que, después de que Andrew lo despidiera enfadado, el personaje no volvió a aparecer en ninguna escena del filme, perdiéndose así el enfrentamiento final.

"Cuando estás armando una película y haces las proyecciones de prueba, te das cuenta de que hay ciertos momentos en los que el público quiere estar con un personaje y otros instantes en los que desea estar con otro", admitió Feig el pasado diciembre a People. "Esa fue la única escena que tuvimos que sacrificar", argumentó sobre por qué desechó esta escena del montaje final de la película.

LA SECUELA DE LA ASISTENTA YA ESTÁ EN MARCHA

Quienes estén familiarizados con las novelas de McFadden sabrán que Millie y Enzo vuelven a encontrarse. Y es que ambos acabarán formando una alianza para salvar a las mujeres de sus maridos abusivos, además de comenzar una apasionada relación romántica entre ellos.

A comienzos de enero, Lionsgate confirmó en un comunicado que la secuela del thriller erótico, basada en el segundo libro de la trilogía, El secreto de la asistenta, ya está en marcha, con Sweeney como productora ejecutiva y, posiblemente, retomando su papel de protagonista.

El personaje de Seyfried, que además de protagonizar la primera cinta junto a Sweeney también ejerció como productora ejecutiva, no aparece en el segundo libro. Pero, según informaba The Hollywood Reporter, cabe la posibilidad de que la actriz regrese en la segunda entrega de la saga cinematográfica.

Tras su estreno el pasado 1 de enero en cines, La asistenta ha recaudado más de 360 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en las películas más taquilleras tanto de la carrera de Sweeney como de Feig.