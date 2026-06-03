Sydney Sweeney responde a las críticas por sus escenas de sexo en Euphoria con imágenes en el set: "Se llama... Actuar" - HBO MAX

MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) -

Sydney Sweeney ha protagonizada muchas de las escenas más polémicas de la tercera temporada de Euphoria. Ya en los primeros compases de la entrega, su personaje, Cassie Howard, decidía abrir una cuenta de OnlyFans para poder pagar los gastos de su boda con Nate, una trama que ha sido ampliamente criticada por la excesiva sexualización de la actriz y la representación dañina de los creadores de contenido de la plataforma. No obstante, la intérprete no parece preocupada por las críticas y, para demostrarlo, ha compartido provocadoras imágenes detrás de escenas.

"Se llama... actuar", escribió Sweeney en Instagram, como pie de una publicación formada por un carrusel de fotografías en el set de rodaje. Mientras que en algunas de estas imágenes aparece con compañeros de reparto como Jacob Elordi y Alexa Demie, en muchas se halla sola y posando con algunos de los 'looks' más controvertidos de la temporada, como el muy comentado disfraz de perrito.

Entre las fotografías más explícitas se incluyen unas en las que la intérprete se encuentra prácticamente desnuda, vestida solo con medias de color carne y unos adornos en forma de hoja colocados estratégicamente, con una pitón enroscada alrededor de su cuerpo.

Además de las imágenes incluidas en la publicación, Sweeney ha compartido una serie de 'selfies' en sus historias de Instagram, también con el vestuario de la serie.

SAM LEVINSON DEFIENDE A SWEENEY

Por su lado, Sam Levinson, showrunner de Euphoria, ha alabado el trabajo de Sweeney, y ha revelado que ella misma abogó por rodar ciertas escenas que se planteaba excluir.

"Cuando lo escribí por primera vez, pensé: '¿Y si rodamos todo esto sin mostrar desnudos? ¿Quizás haya formas de evitar ciertas escenas?'. Y ella me miró y me dijo: '¿Estás de broma? Interpreto a una modelo de OnlyFans. ¿Me estás diciendo que vas a andarte con rodeos?'. Y yo le respondí: 'Sí, vale, tienes razón'", recordó en una entrevista concedida a The New York Times.

"Creo que es una actriz totalmente intrépida. Además, es tremendamente profesional y cada día se entrega al máximo. Me encanta trabajar con ella porque tiene una gran flexibilidad a la hora de interpretar. Hay mucha confianza entre nosotros", expuso el realizador.