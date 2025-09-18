Tras el final de su temporada 3 El verano en que me enamoré continuará con una película

MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

El verano en que me enamoré, la serie creada por Jenny Han a partir de su propia saga de novelas, acaba de finalizar su andadura en Prime Video con el estreno del último episodio de su tercera temporada. Ahora, la plataforma de streaming ha anunciado que la franquicia llegará a su fin con una película escrita y dirigida por la propia creadora.

La noticia se dio a conocer durante la alfombra roja del final de temporada de la serie en París. La ficción, cuya trama gira en torno a un triángulo amoroso entre Belly (Lola Tung) y los hermanos Conrad (Christopher Briney) y Jeremiah (Gavin Casalegno), explora temas como la cambiante relación entre madres e hijos y el viaje hacia la madurez.

"Aún queda un gran hito en el viaje de Belly, y pensé que solo una película podría darle la relevancia que merece", declaró Han durante el evento, que será la responsable de dirigir y escribir el guion de este último capítulo de la franquicia. Aún se desconocen detalles sobre la película, pero la ficción ya ha adaptado la trama de las novelas al completo, por lo que será una nueva historia no relatada antes en los libros.

Además de ser la autora de la trilogía de novelas en la que se basa la serie, Han también es la autora del libro en que se basa A todos los chicos de los que me enamoré, la popular película de Netflix protagonizada por Lana Condor y Noah Centineo. Además, Han fue la encargada de adaptar Besos, Kitty, un spin-off de la cinta basado en su propia novela.

La primera temporada de El verano en que me enamoré se estrenó en 2022, convirtiéndose lo más visto de Prime Video durante el fin de semana de su lanzamiento. Por su parte, la tercera entrega de la serie atrajo a 25 millones de espectadores durante sus primeros siete días y es la quinta temporada de regreso más vista en la plataforma de streaming.