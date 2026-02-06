Piratas del Caribe 6 a punto de levar anclas con Margot Robbie, el hijo de Jack Sparrow... ¿Y Johnny Depp? - DISNEY/WARNER BROS

MADRID, 6 Feb. (CulturaOcio) -

Ha pasado casi una década desde que llegara a los cines Piratas del Caribe: La venganza de Salazar, la quinta entrega de la franquicia liderada por Johnny Depp como el icónico capitán Jack Sparrow. Desde entonces, ha habido muchos rumores para una nueva cinta y, según ciertas informaciones, parece ser que los recientes cambios en la junta directiva de Disney suponen un nuevo rayo de esperanza para que el proyecto salga finalmente adelante.

De acuerdo a The Insneider, Piratas del Caribe sería una prioridad para Josh D'Amaro, el sucesor de Bob Iger como CEO de la Casa del Ratón y Dana Walden, presidenta y directora creativa de la compañía. El insider señala que Krysty Wilson-Cairns será el guionista y que Piratas del Caribe 6 "capturará el tono de las películas originales, pero con un toque moderno y un presupuesto más ajustado", siguiendo al hijo de Jack Sparrow y una protagonista femenia encarnada por Margot Robbie.

El fichaje de la nominada al Oscar ya se había dado a conocer hace tiempo (en 2020 se anunció un spin-off de Piratas del Caribe protagonizado por Robbie) y Jerry Bruckheimer, el productor de la exitosa franquicia, confirmó hace solo unos meses que la actriz seguía involucrada en el proyecto. En todo caso, no está claro si la sexta entrega de la saga será efectivamente el spin-off al que estaba ligada Robbie o una mezcla de varias ideas.

Tampoco se sabe si el nuevo filme contará con el regreso de Depp o con el de otros miembros del reparto de las anteriores entregas, como Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Keira Knightley, Penélope Cruz, Ian McShane o Chow Yun-fat, si bien algunos se han mostrado más que abiertos ante la posibilidad de retomar sus roles.

"Personalmente, me encantaría ver a todos de vuelta", expuso Bloom el pasado mes de agosto, en una entrevista concedida a ScreenRant durante la Fan Expo Chicago. Por su parte, en recientes declaraciones, Gore Verbinski, el director de la trilogía original, explicó que no se veía volviendo a la franquicia.

Basada en una atracción de los parques temáticos de Disney, la saga comenzó su andadura en los cines en 2003 con Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra, protagonizada por Depp junto a Orlando Bloom y Keira Knightley. La cinta recaudó más de 654 millones de dólares en todo el mundo. Después llegó El cofre del hombre muerto (2006), la entrega más taquillera con más de 1.000 millones, En el fin del mundo (2007), En mareas misteriosas (2011) y por último La venganza de Salazar en 2017. La franquicia ha recaudado más de 4.500 millones de dólares en todo el mundo con sus cinco entregas anteriores.