El desnudo integral de Sydney Sweeney en la temporada 3 de Euphoria desata la ira: "Un ritual de humillación" - HBO MAX

MADRID, 21 Abr. (CulturaOcio) -

La temporada 3 ya ha arrancado en HBO Max. Su segundo episodio ha estado marcado especialmente de una gran polémica en torno a una de sus principales estrellas: Sydney Sweeney. Los fans han desatado su indignación absoluta en redes contra las denigrantes escenas de sexo que protagoniza la actriz en el capítulo, incluyendo un desnudo integral. Unas secuencias que, según muchos seguidores, están traspasando la línea de lo permisible y llegando a tacharlas de "ritual de humillación".

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En el segundo capítulo de la tercera entrega de Euphoria, tal y como ya daban a conocer los adelantos, Sweeney vuelve a encarnar a Cassie Howard, quien ahora casada con Nate (Jacob Elordi) empieza una carrera como modelo en la página para adultos OnlyFans. Una de las escenas más potentes y polémicas de la actriz se dan alrededor del minuto 24.

En ella, Cassie está desnuda, al aire libre sosteniendo un cucurucho de helado que se desparrama por su brazo. También hay otra en la cual posa con la bandera estadounidense empapada en la piscina y una donde, totalmente desnuda, lleva una gorra de beisbol. Sin embargo, la que mayor revuelo e indignación ha causado es donde el personaje de Sweeney luce un disfraz de niña pequeña extremadamente sexualizada.

El motivo que lleva a Cassie a hacer estas sesiones que muchos tachan de humillantes, es para pagar una deuda de 550.000 dólares a un hombre llamado Naz y otros 50.000 dólares que cuestan las flores de su boda con Nate. Este le pide que cierre su cuenta en OnlyFans, y Cassie accede con la condición de que su prometido pague las flores. Atónitos ante estas escenas subidas de tono, donde Cassie se degrada y humilla, los fans han estallado en redes.

"¿Cómo es posible que Sydney aceptase participar en esta temporada de Euphoria?", se pregunta una fan.

como a sydney tá aceitando fazer essa temporada de euphoria — lisa ✞ (@biebrhalder) April 20, 2026

"Sydney, chica, di no a ciertas cosas", clama otra usuaria.

Sydney girlllll say no to some stuff 💀 #euphoria — Tori 💛 (@Its_Tors) April 20, 2026

"Por favor, Dios, no puedo seguir viendo a Cassie degradarse de las formas más vergonzosas que te puedas imaginar", afirma una incondicional del personaje de Sweeney.

please god i cant keep seeing cassie degrade herself in the most embarrassing ways imaginable #euphoria pic.twitter.com/p97ZpDqXQ7 — paige ☻ (@hellynaswife) April 20, 2026

"Estas escenas de Sydney Sweeny", comenta una fan de Cassie en Euphoria, reflejando su perplejidad con un meme.

"Sydney Sweeney en esta temporada de #Euphoria es un ritual de humillación", asegura otro.

Sydney Sweeney on this season of #Euphoria is a humiliation ritual — ? (@shaniasthreads) April 20, 2026

"¿Qué le está haciendo Sam a Sydney en ese ritual de humillación?, se pregunta otra incondicional que no da crédito a semejantes escenas en el 3x02 de Euphoria.

What in the humiliation ritual is Sam doing to Sydney ?????? #Euphoria — Nisi Morgan (@nisimorgan) April 20, 2026

"Qué alguien salve a Sydney Sweeney", propone un usuario.

Somebody save Sydney Sweeney #euphoria — نون 🌙 (@senoramaIik) April 20, 2026

Asimismo, un artículo de Slate sostiene que la evolución de Cassie en Euphoria equivale a un "ritual de humillación" para Sydney Sweeney, y afirma que el personaje, que ya era "el más patético de la serie", ha pasado a convertirse en "la peor versión posible de sí misma". Por su parte, una crítica de Rolling Stone señala que la trama de Cassie critica el entorno en el que se han adentrado otras influencers, pero al mismo tiempo cae en una representación que sexualiza a los personajes femeninos desde un enfoque de mirada 'voyeurista'.