Cumbres Borrascosas ya tiene fecha de estreno en HBO Max

Archivo - Margot Robbie y Jacob Elordi en Cumbres borrascosas - WARNER BROS. - Archivo

MADRID, 27 Abr. (CulturaOcio) -

Después de su paso por los cines, Cumbres borrascosas, dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, ya tiene fecha de estreno en HBO Max. La película, que reinterpreta la novela homónima de Emily Brontë, estará disponible en la plataforma a partir de este viernes 1 de mayo.

Cumbres borrascosas se estrenó el pasado 13 de febrero en cines, recaudando 240 millones de dólares a nivel mundial y generando opiniones dispares por lo mucho que dista de ser una adaptación fiel al libro.

La película se aleja del clásico de Brontë para centrar la historia en la intensidad emocional de sus protagonistas y en el impacto devastador del amor no correspondido. Un sentimiento que, en palabras del propio Elordi, constituye el motor de su personaje. "Creo que Heathcliff está marcado por amor. De verdad que sí. Pienso que es amor. Y creo que el amor no correspondido muta y se convierte en otra cosa", afirmaba el actor en una entrevista concedida a CulturaOcio.

"Todos lo hemos experimentado y lo conocemos de alguna manera. Así que tengo que decir, de forma instintiva, que principalmente le impulsa el amor", continúa, explicando que encarnar a Heathcliff requirió todo un proceso de inmersión emocional en un personaje marcado por la intensidad: "Amor, rabia y aislamiento... creo que hay un poco de todo eso en la vida cotidiana. Tuve que trabajar mucho", reconoce.

Robbie, por su parte, da vida a una Cathy romántica, compleja y profundamente contradictoria. "Me encanta interpretarla. Es una niñata, una auténtica pesadilla. Y es muy divertido dar vida a un personaje así, porque puede soltar lo que quiera y luego no sabe encajar las consecuencias. Puede pasarse diez minutos lanzando insultos a alguien y, en cuanto le responden, se queda hecha un mar de lágrimas en el suelo", explica la actriz.

Completan el reparto de la cinta, escrita y dirigida por Emerald Fennell, Hong Chau y Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes y Ewan Mitchell.