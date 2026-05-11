Modelos de OnlyFans estallan contra Sydney Sweeney en la temporada 3 de Euphoria: "Eso ni está permitido" - HBO

MADRID, 11 May. (CulturaOcio) -

Desde su primera temporada, Euphoria ha estado sujeta a la polémica y la tercera temporada no está siendo una excepción, con un arco en particular recibiendo fuertes críticas. Así, uno de los aspectos más controvertidos de la nueva tanda de episodios tiene que ver con Cassie Howard, el personaje de Sydney Sweeney, y su incursión en el mundo de OnlyFans, que ha enfurecido a muchos.

En la tercera entrega de la serie creada por Sam Levinson, Cassie empieza una carrera como modelo de OnlyFans, posando ante la cámara vestida como un perro o como una niña pequeña, con las piernas abiertas, un chupete en la boca y coletas infantiles. Estas imágenes, muy especialmente la segunda, han sido ampliamente criticadas en redes sociales y ahora, también por creadores de la propia plataforma, que remarcan la existencia de ciertas reglas en la misma.

"Hay muchas cosas ridículas y caricaturescas en todo esto", expresó Sydney Leathers, creadora de contenido en OnlyFans desde 2017, en declaraciones a Variety. "Hay tantas cosas que le hacen hacer que ni siquiera están permitidas en OnlyFans, y eso por sí solo es indignante", adujo, señalando por ejemplo la escena en la que aparece vestida como un bebé. "Las empresas de procesamiento de tarjetas de crédito tienen normas muy estrictas que hay que cumplir, y las normas son cada vez más estrictas", aseguró, dejando claro que ese tipo de imágenes incumplen las condiciones de servicio de la plataforma.

Maitland Ward, que antes de ser creadora de contenido en OnlyFans fue actriz, apareciendo en títulos como Yo y el mundo o Dos rubias de pelo en pecho, expuso que la representación de Euphoria de una comunidad ya de por sí estigmatizada, resulta especialmente perjudicial. "En el contexto actual, el hecho de que la disfrazaran de bebé para crear contenido pornográfico en OnlyFans fue más que preocupante y, una vez más, contribuye a perpetuar los estereotipos de que las trabajadoras sexuales carecen de principios morales y que harían cualquier cosa por dinero", indicó.

"Y siempre existe ese estigma infundado de que, de alguna manera, el trabajo sexual es sinónimo de tráfico sexual y abuso. Y ellos simplemente dijeron: 'Hagamos una broma con esto. Es muy gracioso'. Yo no me estoy riendo", sentenció la intérprete y creadora de contenido.

LA JUSTIFICACIÓN DE SAM LEVINSON

La justificación que hizo Levinson de la trama de Cassie en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter tampoco ayuda a calmar los ánimos. Este habló del disfraz de perro de Cassie como algo con un "toque de humor", remarcando además el efecto que tiene que la que está grabando sea la asistenta.

"Lo que siempre hemos querido encontrar es esa otra capa de absurdo que podamos entrelazar con la escena para no quedarnos demasiado inmersos en su fantasía o ilusión; el gag consiste en salir de ahí, en romper la cuarta pared", añadió Levinson, que también reveló cómo se habían filmado las escenas.

"Algunas solo las iluminamos con las luces anulares que ella usaría. Cuando estás dentro, es una luz frontal preciosa y brillante, pero luego sales de ella y es solo un charco de luz y todo lo que la rodea está a oscuras. Es simplemente espeluznante y discordante...", apuntó el director, expresando que querían "capturar lo que ella intenta mostrar al público y estar dentro de ello, pero también alejar la cámara para ver lo deprimente que es".

"Eso me dice mucho sobre por qué esta trama de OnlyFans se está representando de la forma en que se hace. No se está tomando en serio", afirmó Ward en sus declaraciones a Variety. La actriz recordó entonces cuando se "pavoneaba en lencería en Yo y el mundo". "No son más que los chicos de la sala de guionistas dando rienda suelta a sus fantasías. Coger a alguien tan tradicionalmente rubia y guapa, con las tetas más grandes, y disfrazarla de perra y de bebé es realmente extraño, pero al mismo tiempo muy previsible en Hollywood", lamentó.

LA REALIDAD DE LAS TRABAJADORES SEXUALES

Si hay algo de la historia de Cassie que sí se acerca a la realidad, en todo caso, es la forma en la que trata de hacerse famosa en redes sociales. El personaje de Sweeney acude a una fiesta e intenta volverse viral. "Cuando Cassie va a la casa de la influencer para conseguir el vídeo, viniendo yo misma del mundo del marketing, pensé: 'Vale, eso es jodidamente inteligente. Es una fórmula genial'", admitió Alix Lynx, otra creadora de contenido en OnlyFans.

"Por otro lado, se da a entender que, si te vistes bien y haces locuras, ganarás dinero al instante, o que basta con ser guapa y tener las tetas grandes para cobrar al instante, y eso no funciona así. Tienes que cultivar y cuidar de verdad una base de fans", explicó Lynx.