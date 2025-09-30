MADRID, 30 Sep. (CulturaOcio) -

Superman, primera película del nuevo universo DC de James Gunn y Peter Safran, es, por el momento, el filme de superhéroes más taquillero del año, habiendo superado con creces a varios estrenos de Marvel como Thunderbolts*, Capitán América: Brave New World o Los 4 Fantásticos: Primeros pasos. Ahora, con su llegada a HBO Max, la cinta continúa arrasando.

Según revela Variety, en sus primeros 10 días en la plataforma, Superman ha acumulado 13 millones de visualizaciones. Esto supone la mayor audiencia de un estreno en dicho espacio de tiempo en HBO Max desde la llegada de Barbie en 2023.

Por otro lado, de acuerdo con Warner Bros. Discovery, otros títulos relacionados con el último hijo de Krypton registraron picos de audiencia antes y después de que la cinta de Gunn aterrizara en el servicio de streaming, el pasado 19 de septiembre.

Así, en la semana del 15 al 21 de septiembre, el documental Super/Man: La historia de Christopher Reeve experimentó un aumento del 670% en el número de visualizaciones respecto a la semana anterior; mientras que el Superman de Richard Donner, Superman Returns: El regreso y El hombre de acero experimentaron aumentos del 155%, 120% y 40%, respectivamente.

Superman llegó a los cines el pasado mes de julio, y ya acumula una recaudación en taquilla de 614 millones de dólares. La cinta, dirigida y escrita por Gunn, está protagonizada por David Corenswet como Clark Kent/Kal-El, Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult como Lex Luthor, entre otros.

Se espera que los tres intérpretes retomen sus roles en Man of Tomorrow (El hombre del mañana), que tiene previsto su estreno el 9 de julio de 2027. A raíz de un comentario de Isabela Merced en redes sociales, también es más que posible que esta regrese como Hawkgirl. Antes, será el turno de Supergirl, que verá la luz en cines el 26 de junio de 2026 con Milly Alcock retomando su rol como Kara Zor-El tras su breve aparición en Superman. El filme, dirigido por Craig Gillespie, contará en su elenco con Jason Momoa, quien interpretará al violento cazarrecompensas intergaláctico Lobo. Por su parte, Matthias Schoenaerts (Django) será el gran villano de la función al que se enfrentará la prima de Superman.