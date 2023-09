Barbie vuelve a los cines su versión extendida que incluye una escena post-créditos

MADRID, 21 Sep. (CulturaOcio) -

A partir de este viernes, Barbie volverá a los cines. Lo hará durante siete días, y de momento solo en salas estadounidenses, en lo que se ha titulado como Barbie: the IMAX Experience. El reestreno exhibirá una película seis minutos más larga que la que vio la luz en julio, incluyendo una escena post-créditos y un mensaje de la directora, Greta Gerwig.

A pesar de que por el momento se desconoce el contenido de la escena post-créditos, que no figuraba en el primer montaje, el hecho mismo de su inclusión ha despertado rumores sobre una posible secuela. Ya en junio, en una entrevista para Time, Margot Robbie ya señaló que la historia de Barbie "podría ir en un millón de direcciones diferentes".

El filme de la famosa muñeca batió multitud de récords, convirtiéndose en la película más taquillera del año y el filme el más taquillero de la historia dirigido por una mujer en solitario. En el ranking de recaudación mundial, Barbie, que ya acumula más de 1.417 millones de dólares, ocupa el decimocuarto puesto, justo por debajo de Frozen II y por encima de Vengadores: La era de Ultrón.

Warner Bros. ya había anunciado que estrenaría la nueva copia de Barbie en cines IMAX de Estados Unidos y otros países. No obstante, a día de hoy no hay confirmación de que llegue también a cines españoles. Por otro lado, aunque la película ya esté disponible para comprar o alquilar en algunas plataformas, aún no se sabe cuándo se estrenará en HBO Max.