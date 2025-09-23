¿Ha Confirmado James Gunn Que Brainiac Es El Villano De Superman: Man Of Tomorrow?

MADRID, 23 Sep. (CulturaOcio) -

Man of Tomorrow llegará a las salas de cine el 9 de julio de 2027, con Nicholas Hoult y David Corenswet retomando sus respectivos roles de Lex Luthor y Superman. James Gunn, su director, guionista y copresidente de DC Studios, ha disparado las alarmas de los fans con una publicación que parece confirmar un enfrentamiento entre Brainiac y el hombre de acero.

Gunn ha compartido en su Instagram una fotografía del guion de Man of Tomorrow, cuya imagen de portada muestra un diagrama del cerebro humano. Esto ha levantado las sospechas del fandom, quienes consideran este gráfico como un indicativo de que Brainiac será el gran villano de la función.

Y es que llevan mucho tiempo anhelando ver en una película de Superman a esta poderosa y malvada inteligencia artificial, originaria del planeta Colu y responsable de miniaturizar y capturar Kandor, la única ciudad de Krypton que creyó en la recomendación de Jor-El cuándo advirtió que su mundo estaba condenado y que debían evacuar.

Gunn aseguraba, no hace mucho en el programa de Howard Stern, que Man of Tomorrow "es una historia sobre Lex Luthor y Superman trabajando juntos, hasta cierto punto, contra una amenaza mucho, mucho mayor".

Un ser del calibre de Brainiac representaría una amenaza lo bastante peligrosa como para que ambos se viesen en la necesidad de trabajar como un equipo. En los cómics de DC, esta poderosa inteligencia artificial del planeta Colu recaló en la Tierra con el objetivo de encoger varias ciudades.

Entre estas se encontraba Metrópolis, y su propósito era, una vez miniaturizadas, embotellarlas y restaurar el planeta que gobernaba. Cabe la posibilidad de que, con Gunn a los mandos de Man of Tomorrow, el sueño de los fans de ver a Brainiac en la gran pantalla termine materializándose.

DESPERO, PIEDAD NEGRA O PSIMON

Sin embargo, Brainiac no es el único villano al que podría conducir la imagen del mapa del cerebro humano. Entre otros posibles candidatos están Despero, el alienígena del planeta Kalanor, donde gobierna como tirano, es un genio de gran intelecto que posee un tercer ojo en su frente con el que es capaz de controlar las mentes.

Otra opción igualmente plausible es la denominada Piedad Negra, una flor extraterrestre que, al fundirse en uno con su portador, absorbe su fuerza vital mientras le proporciona una vívida ilusión de aquello que más desea. Pero, sin duda alguna, por la imagen compartida por Gunn quien más encaja en el perfil tras Brainiac es Psimon.

Creado por Marv Wolfman y George Pérez en 1981 para el tercer número de Teen Titans, Psimon es un sanguinario psíquico y uno de los fundadores de los Cinco Temibles, que se convirtieron en enemigos frecuentes también de los Outsiders y Superman, aunque, en todo caso, toca esperar para averiguarlo.