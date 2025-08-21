James Gunn confirma cuántas películas tendra "la saga de Superman"

MADRID, 21 Ago. (CulturaOcio) -

Han sido ya varias las referencias que James Gunn ha hecho a lo largo de las últimas semanas a una "saga de Superman" (aunque se desconoce si este será o no su título oficial). Por el momento, el cineasta no ha profundizado demasiado en qué esperar de este proyecto, pero sí que ha ido dando algunos detalles, el último de ellos, que contará con cuatro películas.

"¿Cuál es la historia a largo plazo que estoy contando aquí? ¿Cuál es la historia que voy a contar sobre Superman a lo largo de cuatro películas?", reflexionaba Gunn en una entrevista concedida a The Viall Fials, dejando caer así el número de cintas que espera dedicar al hombre de acero.

Recientemente, el realizador aseguraba estar trabajando en la próxima entrega de la saga y tener la historia lista. "Ya he terminado el tratamiento de lo que llamaré la próxima historia de lo que llamaré la saga de Superman", revelaba en declaraciones a The Hollywood Reporter.

Se desconoce la dirección que seguirá la misteriosa saga y los comentarios de Gunn sobre el proyecto que tiene entre manos han sido ciertamente confusos. Así, el cineasta aseguraba hace unas semanas estar trabajando en una cinta que, si bien no definiría como "una secuela directa" de la película protagonizada por David Corenswet, ni llamaría "Superman 2", sí que contaría con Kal-El como un personaje importante. Todo apunta además que esta sería la película de la "superfamilia" a que se refería recientemente el CEO de Warner Bros., David Zaslav.

Lo que es seguro es que la próxima cita de los fans de DC con una película centrada en un superhéroe con sangre kryptoniana es el estreno de Supergirl: Woman of Tomorrow, cuya fecha de estreno está prevista para el 26 de junio de 2026.

Dirigida por Craig Gillespie, la cinta estará protagonizada por Milly Alcock, que ya debutó como Kara Zor-El al final de Superman y contará con Matthias Schoenaerts como el villano Krem de las Colinas Amarillas, Eve Ridley como Ruthye Marye Knoll y Jason Momoa como Lobo, entre otros.