VÍDEO: Krypto acata a Mr. Terrific en esta escena eliminada de Superman

MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

A pesar de tener una duración de casi dos horas, Superman contaba con más metraje que no llegó a incluirse en el corte final. Ahora, los fans ya pueden disfrutar de una divertida escena eliminada que ofrece un pequeño vistazo a la díficil colaboración de Mr. Terrific (Edi Gathegi) y Krypto en la lucha por salvar Metrópolis.

En la escena en cuestión, compartida por Collider, Mr. Terrific, privado de su asiento volador, encuentra al perro de Supergirl en una tienda de animales destrozada y le empieza a atraer con chucherías para mascotas, consiguiendo que le siga.

El superhéroe trata entonces de hacerse entender, pidiéndole a Krypto que le suba hasta su nave. Ambos saltan emocionados, pero de repente, el perro se lanza al tobillo de Mr. Terrific y le pega un mordisco, arrancándole un gran grito.

Krypto and Mister Terrific team up in this new deleted scene from ‘SUPERMAN’! pic.twitter.com/enALS8AWR0 — DC Film News (@DCFilmNews) September 22, 2025

Es de suponer que este fragmento precedía al momento de la película en el que el personaje de Gathegi volaba sobre Krypto, que sí se vio en los cines, explicando que el rebelde pero poderoso can, con el que Mr. Terrific ya había tenido sus diferencias por el empeño de este en jugar con sus esferas, no habría sido precisamente fácil de engatusar.

Por otro lado, como algunos fans se han apresurado en señalar, la escena al fin da sentido a unas fotografías del rodaje que se filtraron el pasado año. Algunas imágenes ya mostraban a Mr. Terrific frente a una tienda de animales, con golosinas para perros en una mano y otras con el tobillo vendado (presuntamente, debido a que Krypto había usado su visión calorífica contra él).

Looks like Mr. Terrific just might’ve stumbled across a Super Pet 👀



📸:@clevelanddotcom pic.twitter.com/XNBl9OR3SO — DCU PRIME TV (@DCUPRIMETV) June 27, 2024

Según señala ComicBookMovie, parte del metraje se reutilizó luego para un anuncio, aunque sin incluir el mordisco.

Superman ya está disponible en HBO Max y James Gunn ya está trabajando muy activamente en Man of Tomorrow, la película que continuará la historia de Superman... y en la que Kal-El y Lex Luthor se unirán para combatir una amenaza mayor.

El filme llegará a los cines el 9 de julio de 2027, pero antes el próximo estreno de una historia centrada en un superhéroe con sangre kryptoniana será Supergirl: Woman of Tomorrow, que también contará con la presencia del simpático superperro y llegará a las salas el 26 de junio de 2026. La cinta, protagonizada por Milly Alcock como Kara Zor-el y dirigida por Craig Gillespie, también incluirá en su reparto a Matthias Schoenaerts, Eve Ridley y Jason Momoa, entre otros.