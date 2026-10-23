Starfighter ya es la película más cara de Star Wars y supera los costes de El despertar de la Fuerza

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MADRID, 23 Oct. (CulturaOcio) -

Star Wars: Starfighter aterrizará en los cines el 28 de mayo de 2027. Ahora se ha dado a conocer que la cinta de Shawn Levy y protagonizada por Ryan Gosling y Mia Goth supera ya los costes de producción de El despertar de la Fuerza, primera entrega de la trilogía de secuelas y, hasta ahora, filme más caro de la saga.

Según Forbes, los costes de producción de Starfighter ascendían a 226,5 millones de dólares cuando finalizó su rodaje en los estudios Pinewood. La cifra supera los aproximadamente 198 millones de dólares que había acumulado El despertar de la Fuerza durante la misma fase de producción.

Esta última llegó a ostentar el título de película más cara de la historia hasta que Jurassic World: Dominion la superó, con un coste total de 658,8 millones de dólares, según informó Fortune el pasado junio.

Sin embargo, la información también indica que los costes de Starfighter podrían aumentar, ya que todavía hay costes de postproducción, distribución y efectos visuales que tener en cuenta para elaborar el montaje total de la producción del filme.

Los datos financieros revelan que una de las principales partidas de gasto fueron los salarios, a los que se destinaron 17,6 millones de dólares (12,8 millones de libras), con una plantilla media de 239 trabajadores al mes.

La cifra también supera los gastos registrados por las productoras de las anteriores entregas de la saga durante sus respectivas fases de producción. Foodles Production (UK), responsable de El despertar de la Fuerza, declaró unos costes de aproximadamente 198 millones de dólares (147,6 millones de libras) desde el inicio del proyecto hasta doce días después de concluir el rodaje.

STARFIGHTER PODRÍA REDUCIR LOS COSTES POR LOS INCENTIVOS FISCALES

Por su parte, Space Bear Industries (UK), la productora de Star Wars: Los últimos Jedi, acumuló unos gastos de 217 millones de dólares (162,3 millones de libras) desde que se puso en marcha el proyecto hasta tres semanas después de concluir el rodaje. No obstante, el coste neto de producción de Starfighter podría reducirse gracias a los incentivos fiscales concedidos por rodar en el Reino Unido. Según la información publicada, la exención fiscal ascendería a 51,5 millones de dólares, lo que situaría el coste en unos 175 millones.

El presupuesto de Starfighter contrasta con el de The Mandalorian y Grogu, el último estreno cinematográfico de la saga, que contó con una inversión de 166,4 millones de dólares, la más baja entre las películas de Star Wars de esta etapa. El filme de Jon Favreau y protagonizado por Pedro Pascal no funcionó en taquilla, donde terminó recaudando 345,6 millones de dólares en todo el mundo.

Dirigida por Levy y con guion de Jonathan Tropper, Star Wars: Starfighter estará ambientada unos cinco años después de El ascenso de Skywalker. La cinta también contará en su elenco con Aaron Pierre (Linternas), Simon Bird (Los intermedios), Jamael Westman (Hedda) y Daniel Ings (Enamorado).