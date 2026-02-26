Disney teme el fiasco de The Mandalorian y Grogu: Ryan Gosling y Starfighter, la nueva esperanza de Star Wars - LUCASFILM

MADRID, 26 Feb. (CulturaOcio) -

The Mandalorian y Grogu, que se estrena el próximo 21 de mayo, será la primera película de Star Wars en llegar a los cines desde 2019, año en el que aterrizó el muy criticado Episodio IX, El ascenso de Skywalker. Ahora, hay cierto temor a que la cinta dirigida por Jon Favreau y protagonizada por Pedro Pascal sea un nuevo fracaso.

Según apunta Variety, "existe la preocupación de que el poco convencional anuncio de 36 segundos emitido durante la Super Bowl para The Mandalorian y Grogu, en el que aparecían los personajes principales montados en un carro tirado por tauntauns, no haya logrado generar el entusiasmo que el equipo de marketing esperaba despertar".

Y es que, sin duda, el teaser, que hacía un guiño a los míticos anuncios de Budweiser con caballos Clydesdale, dejó frío a más de uno, provocando la indignación de aquellos que esperaban que el adelanto revelase un poco más de la trama, algo que sí ha hecho un reciente tráiler. Así, hace unos días, Lucasfilm reveló el fichaje de Martin Scorsese y lanzó el tráiler oficial.

"La película en sí misma es una incógnita", señala el medio estadounidense, explicando que, al estar basada en una serie, "puede que no parezca una propuesta para la gran pantalla salvo para los amantes más acérrimos de Baby Yoda".

La historia de The Mandalorian y Grogu se sitúa tras la caída del Imperio Galáctico, en la era de la Nueva República, y muestra a un gobierno todavía frágil, obligado a lidiar con los restos de los señores de la guerra imperiales que continúan operando en los márgenes de la galaxia. En ese contexto, las autoridades republicanas reclutan a Din Djarin y a su joven aprendiz como aliados oficiales.

Junto a Pascal, que da vida a Din Djarin, forman parte del reparto Sigourney Weaver como la coronel Ward, Jeremy Allen White, que presta voz a Rotta el Hutt y Scorsese, que da voz a un comerciante ardenniano de cuatro brazos.

STARFIGHTER Y RYAN GOSLING, LA NUEVA ESPERANZA DE STAR WARS

En todo caso, The Mandalorian y Grogu no es la única película de la franquicia galáctica en el horizonte pues Star Wars: Starfighter tiene previsto su estreno el 28 de mayo de 2027. La cinta, dirigida por el responsable de Deadpool y Lobezno, Shawn Levy, "satisfará más a los fans", según apunta el medio, "ya que las fuentes que han visto metraje elogian la actuación de Ryan Gosling y sugieren que Levy ha recuperado el espíritu divertido de la franquicia".

Aunque por el momento son muchos los detalles que se desconocen del filme, se sabe que estará ambientado cinco años después de los acontecimientos de El ascenso de Skywalker, es decir, poco después de la derrota de Palpatine y la Primera Orden, y con Rey presumiblemente tratando de reconstruir la Orden Jedi.

Dirigida por Levy a partir de un guion de Jonathan Tropper, Star Wars: Starfighter también contará en su reparto con Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre y Amy Adams, entre otros.