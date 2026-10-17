Ben Affleck revela, al fin, por qué rechazó dirigir Star Wars - CONTACTO/LUCASFILM

MADRID, 17 Oct. (CulturaOcio) -

En diciembre de 2015 Star Wars regresó a los cines con El despertar de la Fuerza, la primera película de la última trilogía de la saga galáctica dirigida por J. J. Abrams. Sin embargo, el cineasta no fue la primera opción de Lucasfilm para capitanear el Episodio VII. Antes de decantarse por él, la compañía se planteó ofrecer el proyecto a Ben Affleck. Ahora, el actor y realizador ha roto su silencio y ha explicado por qué rechazó la oportunidad de dirigir esta entrega de la franquicia galáctica.

Affleck confirmó que Lucasfilm contactó con él para ofrecerle la dirección de El despertar de la Fuerza, aunque finalmente decidió rechazar la propuesta porque no se consideraba la persona adecuada para el proyecto. "Alguien que sienta más pasión por esto hará un mejor trabajo", explicó al podcast Happy, Sad, Confundido.

"Pensé: 'Me gusta Star Wars y soy fan de la saga, pero no soy la persona adecuada para dirigir esta película'", reveló el ganador de dos Oscar. Asimismo, Affleck también reconoció que dudaba sobre lo que podría aportar a una saga con una personalidad tan marcada y no tenía claro si sería capaz de estar a la altura de Star Wars o de ofrecer una visión propia sin diluir la esencia de la franquicia.

EL MAYOR DESAFÍO PARA DIRIGIR UNA PELÍCULA DE STAR WARS

Es por lo que a sus ojos, ser fan no bastaba para asumir el reto de dirigir una nueva entrega. De hecho, reconoce que los cineastas que finalmente asumieron el reto tampoco lo tuvieron fácil. "No les ha resultado fácil darle un nuevo rumbo a la franquicia", expresó Affleck, antes de destacar que cualquier director que se embarque en el universo de Star Wars deber tener en cuenta la implicación de sus fans y opiniones cruzadas sobre el rumbo de la saga.

Por ahora tras el Episodio IX: El ascenso de Skywalker, entrega que, estrenada en 2019, también contó con Abrams al timón y puso fin a la última trilogía de Star Wars, el siguiente filme de la saga será Starfighter. Dirigida por Shawn Levy y protagonizada por Ryan Gosling y Mia Goth, la película tiene previsto su estreno en cines el 28 de mayo de 2027.