Marvel pone fecha al Ghost Rider de Ryan Gosling, que llegará en 2028

MADRID, 18 Ago. (CulturaOcio) -

Disney ha fijado el estreno Ghost Rider, la nueva película del personaje de Marvel que en esta ocasión protagonizará Ryan Gosling. Será el 28 de julio de 2028 cuando la nueva versión de Johnny Blaze aterrice en las salas, lo que la convierte al filme dirigido por Shawn Levy en la tercera película de Marvel Studios prevista para ese año.

Así, el estudio dirigido por Kevin Feige, que solo tiene previstos dos estrenos más para cerrar la saga del multiverso --Vengadores: Doomsday en diciembre de este año y Vengadores: Secret Wars en diciembre de 2027-- acumula ya varios lanzamientos en 2028.

Y es que antes de que en julio de ese año llegue el nuevo Ghost Rider, en mayo debutarán en en cines los nuevos X-Men en un filme que aún no tiene título oficial y que estará dirigido por Jake Scherier (Thunderbolts* ).

La nueva alineación mutante estará formada por Sadie Sink (Stranger Things) como Jean Grey, Kit Connor (Heartstopper) como Cíclope, Samara Weaving (Noche de bodas) como Emma Frost, Inde Navarrette (Obsesión) como Rogue, Christopher Abbott (Pobres criaturas) como el profesor X y Maya Boyd (Deadbeat) como Tormenta. Además Adam Driver (Star Wars) será el encargado de dar vida a Mr. Siniestro.

Y para el 15 de diciembre de 2028 está previsto el estreno en cines de Black Panther 3, que dirigida de nuevo por Ryan Coogler contará con David Jonsson como protagonista interpretando a la versión adulta del hijo de T'Challa, personaje que encarnó el difunto Chadwick Boseman en la película original de 2018.

RYAN GOSLING TOMA EL TESTIGO DE NICOLAS CAGE COMO GHOST RIDER

Tal y como anunció Marvel Studios en la Comic Con de San Diego celebrada el pasado mes de julio, en la nueva película Ghost Rider Gosling asume el papel de vengativo Motorista Fantasma después de que Nicholas Cage interpretara al personaje en dos películas para Sony estrenadas en 2007 y 2012.

La nueva producción de Marvel Studios está dirigida por Shawn Levy (Deadpool y Lobezno) y escrita por Jonathan Tropper (El proyecto Adam). Director y guionista ya han trabajado junto a Gosling en Star Wars: Starfighter, la nueva aventura cinematográfica de la saga de Lucasfilm que aterrizará cines el 28 de mayo de 2027. El reparto incluye también a Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Jamael Westman, Daniel Ings, Flynn Gray y Amy Adams. Escrita por Jonathan Tropper y dirigida y producida por Shawn Levy.

MÁS FECHAS DE ESTRENOS DE DISNEY

Estos títulos forman parte de una amplia serie de novedades sobre estrenos que la compañía ha dado a conocer tras el evento para fans D23, celebrado el pasado fin de semana. Además, entre las nuevas fechas de lanzamiento de Disney, también destaca otra película de Marvel sin título que está programada para el 9 de noviembre de 2029

Entre otros títulos de Disney que ya tienen fecha destaca Ghost Market, nueva cinta de Pixar que llegará el 10 de marzo de 2028 inspirada en los mitos asiáticos sobre tiendas en las que interactúan los vivos y los muertos.

También tiene fecha la secuela de Coco, que aterrizará en las salas el 21 de noviembre de 2029. En la D23, los fans pudieron ver por primera vez al protagonista de la película, Miguel, que ahora es un adolescente. Benjamin Bratt vuelve a interpretar el papel de Ernesto de la Cruz.

El 31 de marzo de 2028 se estrenará un remake de acción real de Enredados, y la película de animación Clay está prevista para el 22 de noviembre de 2028.