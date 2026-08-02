Rey Skywalker ya estaría armando su Nueva Orden Jedi en Star Wars: Starfighter - LUCASFILM

MADRID, 2 Ago. (CulturaOcio) -

Star Wars: Starfighter es una de las producciones que más expectación genera entre los fans de la saga galáctica. Las informaciones más recientes sugieren que que la Nueva Orden Jedi de Rey Skywalker estaría tomando forma en Star Wars: Starfighter, la cinta protagonizada por Ryan Gosling que llegará a los cines el 28 de mayo de 2027.

Según apunta Making Star Wars en X, en Starfighter el personaje de Gosling, un piloto y contrabandista que responde presuntamente al nombre de Cade, es el mejor amigo del padre de un joven (Flynn Gray), y su cometido es llevarlo hasta un santuario o academia Jedi.

Esta premisa apunta a que la Nueva Orden Jedi de Rey Skywalker podría estar ya tomando forma en la película.

¿ESTARÁ REY EN STAR WARS: STARFIGHTER?

De hecho, aunque no se llega a precisar que el personaje de Daisy Ridley vaya a aparecer en el filme, sí parece arrojar luz sobre dónde se estaría reconstruyendo y algunos de los actores que encarnarán en él a varios Jedi.

La información destaca además que el personaje de Mia Goth, de quien se rumorea que será una usuaria de la Fuerza que maneja el sable láser, se enfrentará en un duelo a Aaron Pierre (Linternas) en el planeta Adaria, donde se estaría cimentando la Nueva Orden Jedi. De hecho, los Jedi presentes en este enclave tendrían apariencia de padawans, ataviados con túnicas beige al estilo Jedi, similares a las que lucían Obi-Wan Kenobi y el joven Anakin al final de La amenaza fantasma.

Oh yeah, Mia Goth and Aaron Pierre have a lightsaber fight on Adaria. — MakingStarWars.net (@MakingStarWars) July 6, 2026

The Jedi present on Adaria seemed like Padawans to me. They wore beige Jedi-style tunics, similar to Obi-Wan Kenobi and young Anakin at the end of The Phantom Menace. — MakingStarWars.net (@MakingStarWars) July 6, 2026

Así como también se detalla que este mundo es verde y está inspirado en el este asiático, lleno de vegetación, fuentes y chozas tiki, además de ciertas infraestructuras tecnológicas integradas en el entorno, como plataformas de aterrizaje para naves. Este santuario parece que es además un lugar de entrenamiento para los padawans.

The Jedi "refuge" planet called Adaria is:

-Green and lush

-East Asian-inspired

-Full of greenery and fountains

-Having tiki-style huts

-The sets had large mechanical struts, possibly landing gear — MakingStarWars.net (@MakingStarWars) July 6, 2026

En cualquier caso, de confirmarse todos estos detalles, Starfighter estaría mucho menos desligada del futuro de la saga de lo que Shawn Levy había dado a entender en un principio. Y es que la presencia de Adaria como enclave ligado a la reconstrucción de la Nueva Orden Jedi, sumada a los distintos personajes vinculados a ella, apuntaría a que la cinta no será una aventura completamente independiente, sino una primera puerta de entrada a la nueva era de Star Wars tras El ascenso de Skywalker.