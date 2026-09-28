Star Wars ficha a un director de Spider-Man para su nueva trilogía - LUCASFILM

MADRID, 28 Sep. (CulturaOcio) -

Con Star Wars: Starfighter en plena postproducción de cara a su estreno el 28 de mayo de 2027, la siguiente trilogía de la franquicia galáctica ha dado un nuevo paso hacia delante. El proyecto, en el que el guionista Simon Kingerg lleva trabajando desde 2024, ha fichado a Jon Watts, director de las tres primeras películas de Spider-Man protagonizadas por Tom Holland, para capitanear la primera entrega de la trilogía.

Según informa The Hollywood Reporter citando fuentes cercanas a la producción, el proyecto todavía no ha recibido el visto bueno definitivo por parte de Disney, aunque parece ser la película de Star Wars más avanzada en su desarrollo después de Starfighter. La trilogía se plantea como el siguiente capítulo de la saga Skywalker después de las secuelas protagonizadas por Daisy Ridley, quien se espera que vuelva a aparecer en esta nueva fase de la franquicia.

Watts, que dirigirá el Episodio X que inaugurará esta nueva fase de la saga, regresará así a Star Wars tras ejercer como creador y showrunner de la serie Tripulación Perdida en 2024. El libreto corre a cargo de Kinberg, cocreador de Star Wars Rebels y asesor creativo en El despertar de la Fuerza, primera película de la trilogía protagonizada por Ridley.

Aunque por el momento los detalles del Episodio X permanecen bajo llave, se sabe que retomará la trama de El ascenso de Skywalker, filme que en 2019 puso fin a la trilogía de secuelas protagonizada por Ridley como Rey Skywalker. Por el momento, no se ha confirmado si la nueva trilogía traerá de vuelta a otros miembros del elenco además de a Ridley.

LA SAGA SKYWALKER SE AMPLIARÁ CON UNA NUEVA TRILOGÍA

Lucasfilm expandirá así la saga Skywalker, conformada hasta ahora por nueve entregas. A la trilogía original de La guerra de las galaxias estrenada entre 1977 y 1983, y formada por los episodios IV, V y VI, le siguieron, a partir de 1999, tres precuelas: los episodios I, II y III.

Una década después, la franquicia retomó la saga Skywalker con una trilogía de secuelas que arrancó en 2015 con El despertar de la Fuerza. A esta le siguieron Los últimos Jedi en 2017 y El ascenso de Skywalker en 2019.

Más recientemente, la franquicia se ha ampliado con películas como The Mandalorian and Grogu, que vio la luz el pasado mes de mayo, y diversas series, como Star Wars: Maul - Señor de las sombras, estrenada en abril. La próxima película de la franquicia en aterrizar en las salas será Star Wars: Starfighter, cuyo lanzamiento está previsto para el 28 de mayo de 2027.