La secuela de Jurassic World 5 se queda sin director

La secuela de Jurassic World: El renacer se queda sin director - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 7 Ago. (CulturaOcio) -

Jurassic World: El renacer fue una de las películas más taquilleras de 2025 y Universal no tardó en dar luz verde a una secuela. En principio, la nueva entrega iba a contar con el regreso de Gareth Edwards como director, pero recientemente se ha dado a conocer que el cineasta ha abandonado el proyecto.

Según han informado ciertas fuentes a The Hollywood Reporter, Edwards no dirigirá la cinta debido a "diferencias creativas" cuya naturaleza no se ha revelado. "Ha sido una experiencia increíble trabajar con Gareth en Jurassic World: El renacer", expresó Universal en un comunicado.

Se desconoce cuál será el siguiente proyecto del director de The Creator, Rogue One: Una historia de Star Wars o Godzilla, que llegó a la franquicia jurásica para tomar el testigo de David Leitch, que inicialmente iba estar al frente de El renacer.

¿QUÉ SE SABE DE LA SECUELA DE JURASSIC WORLD: EL RENACER?

El filme ya cuenta con un guion de David Koepp y se espera que tanto Scarlett Johansson como Mahershala Ali y Jonathan Bailey vuelvan a encarnar a la especialista en operaciones encubiertas Zora Bennett, el mercenario Duncan Kincaid y el paleontólogo Henry Loomis, respectivamente.

Por el momento, la continuación de Jurassic World: El renacer no tiene fecha de estreno, si bien el estudio planea comenzar el rodaje en 2027. Tampoco existe una sinopsis oficial, pero cabe recordar que la cinta de 2025 dejó frentes abiertos que podrían seguir explorándose.

Aunque El renacer no superó la barrera de los 1.000 millones de dólares como sí lo hicieron Jurassic World, El reino caído y Dominion, su desempeño en taquilla no fue nada desdeñable, llegando a amasar 872 millones de dólares a nivel mundial. La cinta supuso la séptima entrega de la franquicia jurásica iniciada por Steven Spielberg, la cuarta bajo el título de Jurassic World.