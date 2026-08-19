Filtración de Star Wars: Starfighter revela un cameo sorpresa y a un misterioso usuario de la Fuerza

Filtración de Star Wars: Starfighter revela un cameo sorpresa y al misterioso usuario de la Fuerza - LUCASFILM Y UNIVERSAL

MADRID, 19 Ago. (CulturaOcio) -

A pesar de que el primer tráiler de Star Wars: Starfighter se mostró para los asistentes de la pasada D23, Lucasfilm aún no lo ha lanzado oficialmente y las imágenes que circulaban en redes se han eliminado. Sin embargo, las últimas informaciones relacionadas han puesto al descubierto que la cinta protagonizada por Ryan Gosling, cuya fecha de estreno está fijada para el 28 de mayo de 2027, contará con un cameo sorpresa y quién es el misterioso personaje capaz de usar el poder de la Fuerza.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

Según MakingStarWars, Star Wars: Starfighter contará con una brutal escena de lucha protagonizada por Kade Auberon, el personaje al que interpretará Gosling. La información también señala que Eva Mendes (A todo gas 2, Los otros dos), esposa de Gosling y que decidió alejarse de los focos para centrarse en su familia, regresará a la interpretación, como se rumoreaba, para dar vida a una misteriosa mujer llamada Belle en la cinta de Shawn Levy.

Esto respalda los rumores que apuntan a que Flynn Gray encarnará en Starfighter a un joven sensible a la Fuerza y una muy mala decisión que implica a un invicto luchador. La escena en cuestión transcurre en un club nocturno con varias arenas de combate y Kade entra en el local acompañado del personaje de Gray, quien, según el medio, responde al nombre de Rone o muy similar.

Allí se encontrarán con Belle, con un atuendo completamente dorado y que parece compartir un pasado con Auberon y tiene en su poder una llave que Kade necesita, pero no está dispuesta a entregársela, de manera que, si la quiere, deberá combatir para ganársela.

1/20 — SPOILERS 🚨



Here is a compiled and fact checked description of an entire sequence from Starfighter involving Ryan Gosling’s Kade, the kid (named Rone or something like that), a mysterious woman named Belle, and one VERY bad decision involving an undefeated fighter.



🧵👇 — MakingStarWars.net (@MakingStarWars) August 15, 2026

LA GRAN PELEA DE KADE CON UN LUCHADOR INVICTO Y LA IDENTIDAD DEL USUARIO DE LA FUERZA

Auberon tendrá entonces que luchar en el ring contra el favorito del público: Fanga, un luchador invicto. Kade consigue esquivar sus ataques y, tras varios golpes y movimientos desesperados, termina siendo lanzado hacia la multitud. Es entonces cuando vuelve a entrar en escena el joven que acompaña a Kade.

Según el medio, el personaje de Gray intentaba utilizar la Fuerza durante todo el tiempo. Cuando Kade le pregunta si está tratando de usar la Fuerza, el muchacho responde que sí, mientras el público empuja a Kade de nuevo hacia el ring.

La pelea continúa y Fanga termina estrellándose contra una mesa después de resbalar con la sangre y la saliva del suelo. Sin embargo, el gigante no tarda en levantarse y, después de lanzar a un miembro del público por los aires, regresa al ring dispuesto a acabar con Kade.

Pero entonces ocurre algo inesperado: cuando Fanga lanza un poderoso puñetazo, Kade consigue detenerlo con una sola mano. El luchador queda completamente desconcertado y el público guarda silencio ante la demostración de fuerza de Kade, que incluso aparenta estar aburrido mientras continúa pendiente del reloj.

Finalmente, cuando Kade apenas puede mantenerse en pie, suena la señal que marca el final del combate. Aunque Fanga sigue siendo claramente superior físicamente, Kade ha conseguido resistir el tiempo suficiente para proclamarse vencedor. Fanga, enfurecido por la derrota, lanza a Auberon por los aires, pero este consigue su objetivo: tras abandonar el ring, Belle le entrega finalmente la llave que necesitaba.

Dirigida por Levy y con guion de Jonathan Tropper, Star Wars: Starfighter estará ambientada unos cinco años después de El ascenso de Skywalker. La película también contará en su elenco con Aaron Pierre (Linternas), Simon Bird (The Inbetweeners), Jamael Westman (Hedda) y Daniel Ings (Lovesick).