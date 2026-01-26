Star Wars: El nuevo teaser de The Mandalorian y Grogu cambia el nombre de Baby Yoda - LUCASFILM

MADRID, 26 Ene. (CulturaOcio) -

Aunque en la segunda temporada de The Mandalorian se reveló que el nombre real de Baby Yoda es Grogu, el apodo acuñado por los fans continúa siendo el más utilizado por el público. Precisamente por ello, el nuevo teaser de The Mandalorian y Grogu, que llegará a los cines el 22 de mayo, recalca de forma explícita la denominación oficial del pequeño usuario de la Fuerza que acompaña a Din Djarin.

Compartido en redes sociales por la cuenta oficial de Star Wars Brasil en X, el rótulo Baby Yoda aparece en pantalla junto al personaje, pero el propio escudero del mandaloriano recurre a la Fuerza para borrarlo y cambiarlo a su verdadero nombre. "Baby Yoda... Grogu... no importa como lo llames, todos lo aman", reza el texto que acompaña a la publicación.

Baby Yoda...Grogu...não importa como o chamem, todo mundo o ama.

Desde um lugar muito distante na galáxia a uma base (ou casa) mais vigiada do Brasil. pic.twitter.com/IwLpXEONId — Star Wars Brasil (@StarWarsBR) January 23, 2026

Conviene recordar que Grogu tampoco es, estrictamente, la designación completa del personaje. En el desenlace de la tercera temporada de The Mandalorian, el pequeño pasa oficialmente a formar parte del clan mandaloriano de Din Djarin y adopta el nuevo nombre de Din Grogu, un matiz que refuerza su vínculo con el protagonista y su lugar dentro de esa cultura.

La historia de The Mandalorian y Grogu se sitúa tras la caída del Imperio Galáctico, en la era de la Nueva República, y muestra a un gobierno todavía frágil, obligado a lidiar con los restos de los señores de la guerra imperiales que continúan operando en los márgenes de la galaxia. En ese contexto, las autoridades republicanas reclutan a Din Djarin y a su joven aprendiz como aliados oficiales.

Disney ha optado por mantener el núcleo responsable del éxito televisivo. Jon Favreau dirige el largometraje y firma el guion junto a Dave Filoni, nuevo presidente de Lucasfilm y cocreador de series como Star Wars: The Clone Wars y Ahsoka. Además de ser el primer estreno cinematográfico de Star Wars desde El ascenso de Skywalker, la cinta cerrará el denominado Mandoverso, el arco televisivo formado por The Mandalorian, El libro de Boba Fett y Ahsoka

En el reparto, Pedro Pascal vuelve a encarnar a Din Djarin, mientras que la gran nueva incorporación es Sigourney Weaver como la coronel Ward, oficial de la Nueva República y antigua piloto rebelde que ejerce de figura de autoridad y aliada estratégica del mandaloriano. Entre los fichajes también se encuentra Jeremy Allen White, que presta voz a Rotta el Hutt, hijo de Jabba el Hutt presentado originalmente en Star Wars: The Clone Wars.

En paralelo, Lucasfilm ha confirmado que Kathleen Kennedy deja la presidencia tras casi 14 años al frente del estudio. En su lugar se implantará un modelo de dirección compartida encabezado por Dave Filoni, que asume la supervisión creativa del estudio como presidente y director creativo, y Lynwen Brennan, que se encargará de la dirección ejecutiva y de operaciones como copresidenta. Ambos responderán a Alan Bergman, copresidente de Disney Entertainment.