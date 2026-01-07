Revolución total en Star Wars: Lucasfilm cambia de líder pasa a un modelo similar a de DC Studios

Archivo - Kathleen Kennedy revela el futuro de Star Wars e ignora un proyecto ya confirmado - LUCASFILM - Archivo

MADRID, 7 Ene. (CulturaOcio) -

Disney ya habría elegido a los sucesores de Kathleen Kennedy al frente de Lucasfilm. La productora responsable de Star Wars e Indiana Jones se prepara para un modelo de liderazgo compartido en el que Dave Filoni asumiría la supervisión creativa, mientras que Lynwen Brennan quedaría al cargo de la gestión ejecutiva y la operativa diaria.

De acuerdo con el mismo reporte de Puck, el anuncio oficial sobre la salida y sustitución de la máxima responsable de Star Wars desde hace más de una década podría producirse en cuestión de semanas. De concretarse, la nueva dirección se asemejaría a la estructura de DC Studios de James Gunn y Peter Safran, con una copresidencia en la que cada ejecutivo se hace cargo de un frente.

El perfil de Filoni, actual director creativo de Lucasfilm, está íntimamente ligado al universo televisivo reciente de la franquicia galáctica. Tras ser una figura creativa clave de Star Wars: The Clone Wars, el realizador ha trabajado junto a Jon Favreau en la expansión de la saga en Disney+ con títulos como The Mandalorian, además de ser el creador de Ahsoka. Al margen de este reajuste en la cúpula, Filoni continúa al frente de la segunda temporada de Ahsoka y su largometraje de Star Wars permanece en desarrollo.

Kennedy, por su parte, se incorporó a Lucasfilm en 2012 como copresidenta junto a George Lucas y pasó a liderar la compañía tras la compra por parte de Disney, cerrada por 4.050 millones de dólares. Su etapa arrancó con un fuerte impulso en taquilla con Star Wars: El despertar de la Fuerza, que recaudó más de 2.000 millones de dólares a nivel mundial y es la sexta película más taquillera de la historia. Un año antes, Rogue One: Una historia de Star Wars, ya amasó más de 1.000 millones de dólares.

Pese a ese arranque sólido en taquilla, el estreno de Star Wars: Los últimos Jedi abrió una etapa de fuerte polarización entre el fandom, con un debate creciente sobre el rumbo creativo de la saga. Las tensiones se intensificaron con la crisis de producción de Han Solo: Una historia de Star Wars, tras la salida de Christopher Lord y Phil Miller en pleno rodaje y la entrada de Ron Howard para culminar el proyecto, que terminó siendo un tropiezo comercial con 393 millones de dólares recaudados en todo el mundo.

Más adelante, buena parte del público y de la crítica consideró Star Wars: El ascenso de Skywalker un cierre decepcionante para la saga Skywalker, a pesar de recaudar más de 1.300 millones de dólares. A partir de este largometraje, Star Wars entró en un bucle de anuncios de múltiples películas que no han llegado a materializarse. La posibilidad del relevo sobrevolaba Lucasfilm desde principios de 2025.

No obstante, Kennedy todavía tiene proyectos por estrenar antes de su salida. El 22 de mayo llegará a los cines The Mandalorian y Grogu, el primer estreno cinematográfico de Star Wars desde El ascenso de Skywalker. Dirigida y escrita por Jon Favreau y con Filoni y Kennedy en la producción, la cinta cerrará el denominado Mandoverso, el arco televisivo formado por The Mandalorian, El libro de Boba Fett y Ahsoka.

En The Mandalorian y Grogu, Pedro Pascal vuelve a encarnar a Din Djarin, mientras que la gran nueva incorporación es Sigourney Weaver como la coronel Ward, oficial de la Nueva República y antigua piloto rebelde que ejerce de figura de autoridad y aliada estratégica del mandaloriano. Entre los fichajes también se encuentra Jeremy Allen White, que presta voz a Rotta el Hutt, hijo de Jabba el Hutt presentado originalmente en Star Wars: The Clone Wars.

Un año después, el 28 de mayo de 2027, aterrizará en cines Star Wars: Starfighter, película dirigida por Shawn Levy (Deadpool y Lobezno) y protagonizada por Ryan Gosling. El actor interpreta a un piloto encargado de proteger a un joven frente a peligrosos enemigos, a los que según las últimas informaciones los encarnarán Mia Goth y Matt Smith. Starfighter también cuenta en su elenco con Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings y la seis veces nominada al Oscar Amy Adams.