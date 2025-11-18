Nuevo vistazo a The Mandalorian y Grogu, que redefine a Din Djarin: "No quiero ser solo un pistolero a sueldo"

MADRID, 18 Nov. (CulturaOcio) -

Din Djarin y su fiel escudero saltarán de la pequeña a la gran pantalla en The Mandalorian y Grogu, película que llegará a los cines el 22 de mayo de 2026. Acompañado de una nueva imagen del filme, su director, Jon Favreau, ha adelantado nuevos detalles sobre la trama, de la evolución del cazarrecompensas y de su alianza con el rebelde Zeb.

"El mandaloriano ha cambiado sus prioridades. Una de las últimas cosas que decimos en la tercera temporada es algo como: 'No quiero salir ahí fuera y ser solo un pistolero a sueldo. Quiero trabajar para los buenos'", explica el también creador de la serie The Mandalorian en una entrevista con Empire. El cineasta señala que eso significa unirse a los veteranos rebeldes y trabajar con Zeb Orrelios, el carismático guerrero lasat presentado en Star Wars Rebels.

"Ahora por fin podemos divertirnos de verdad con Zeb. Es un personaje tremendamente carismático, incluso aunque nunca hayas visto Rebels. La voz, la chulería y lo que es capaz de hacer físicamente lo convierten en alguien irresistible", comenta Favreau sobre un personaje que ya tuvo un cameo en la tercera temporada de The Mandalorian.

Pese al cambio de formato de serie y largometraje, Favreau insiste en que el corazón de The Mandalorian y Grogu seguirá siendo la dinámica casi paternal entre el mandaloriano y su protegido. "Esa relación central, mientras salen ahí fuera y se enfrentan juntos a la aventura, es la base sobre la que se sostiene la película", apunta.

"Star Wars siempre trata de la progresión y el crecimiento, de personajes que evolucionan, a veces para bien y a veces para mal", anticipa Favreau, que promete que su proyecto profundizará en el componente generacional que atraviesa la saga galáctica: "Tiene que ver con el aprendizaje, con una generación enseñando a la siguiente. A lo largo de la película se produce todavía más crecimiento".

Las palabras de Favreau llegan acompañadas de una nueva fotografía oficial de la cinta difundida por Empire. En ella, Din Djarin aparece de nuevo enfundado en su armadura de beskar, con Grogu a su hombro:

La historia de The Mandalorian y Grogu se sitúa tras la caída del Imperio Galáctico, en la era de la Nueva República, y muestra a un gobierno todavía frágil, obligado a lidiar con los restos de los señores de la guerra imperiales que continúan operando en los márgenes de la galaxia. En ese contexto, las autoridades republicanas reclutan a Din Djarin y a su joven aprendiz Grogu como aliados oficiales.

Disney ha optado por mantener el núcleo responsable del éxito televisivo. Jon Favreau dirige el largometraje y firma el guion junto a Dave Filoni, actual director creativo de Lucasfilm y cocreador de series clave como Star Wars: The Clone Wars y Ahsoka. Ambos producen la cinta junto a Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, e Ian Bryce, veterano productor de títulos como Salvar al soldado Ryan o Transformers.

En el reparto, Pedro Pascal vuelve a encarnar a Din Djarin, mientras que la gran nueva incorporación es Sigourney Weaver como la coronel Ward, oficial de la Nueva República y antigua piloto rebelde que ejerce de figura de autoridad y aliada estratégica del mandaloriano. Entre los fichajes tambíen se encuentra Jeremy Allen White, que presta voz a Rotta el Hutt, hijo de Jabba el Hutt presentado originalmente en Star Wars: The Clone Wars.

Además de ser el primer estreno cinematográfico de Star Wars desde El ascenso de Skywalker (2019), la cinta cerrará el denominado Mandoverso, el arco televisivo formado por The Mandalorian, El libro de Boba Fett y Ahsoka. Un año después, el 28 de mayo de 2027, aterrizará en cines Star Wars: Starfighter, película dirigida por Shawn Levy (Deadpool y Lobezno) y protagonizada por Ryan Gosling. El actor interpreta a un piloto encargado de proteger a un joven frente a peligrosos enemigos, que según las últimas informaciones estarían interpretados por Mia Goth y Matt Smith.