Filtrado el nuevo y emocionante tráiler de The Mandalorian y Grogu, con imágenes exclusivas - LUCASFILM

MADRID, 1 Dic. (CulturaOcio) -

The Mandalorian y Grogu llegarán a los cines el 22 de mayo de 2026, marcando el regreso de Star Wars a la gran pantalla siete años después del Episodio IX: El ascenso de Skywalker. Ahora ha salido a la luz un nuevo y emocionante adelanto de la cinta, protagonizada por el cazarrecompensas Din Djarin y su inseparable Baby Yoda, que incluye escenas exclusivas, únicamente vistas en la Star Wars Celebration de Japón y la D23.

Este avance, que ya circula en Internet y se proyectó antes de Zootropolis 2 este fin de semana de Acción de Gracias, comienza mostrando a Mando y Grogu ocultos en un páramo desértico, vigilando a lo lejos un escuadrón de stormtroopers fuertemente armados. Seguidamente, las imágenes revelan a una pequeña criatura que parece encontrarse bajo un túnel, junto al entrañable Baby Yoda siguiéndole.

Ok, everyone. Here it is. Here’s the new different-ish trailer (or should I say new version of the teaser currently online) for @StarWars: #TheMandalorianAndGrogu that played before my @RealD3D showing of @Disney’s #Zootopia2, which has a half-dozen new shots of footage and also… pic.twitter.com/4Cdo3kGk15 — Gold Searcher (@searcher_gold) November 26, 2025

Instantes después, el cazarrecompensas mandaloriano y Grogu se reúnen con la coronel Ward, a la que interpreta Sigourney Weaver, y en cuya chaqueta lleva el emblema de la Alianza Rebelde. Es entonces cuando el tráiler descubre a Mando y su inseparable compañero de aventuras junto a Zeb Orrelios, uno de los Rangers de la Nueva República y tripulante del Espíritu, la nave auxiliar del Fantasma, comandada por Hera Syndulla en Star Wars: Rebels.

En ese instante, las imágenes muestran al mandaloriano y Grogu envueltos en una refriega dentro de una taberna galáctica, destruyendo enormes droides de combate, e incluso este último subido en una especie de mini landspeeder junto a unas pequeñas criaturas, así como también asistiendo junto a Mando a un combate de Rotta (Jeremy Allen White), el hijo del temido Jabba el Hutt, que ansiaba la cabeza de Han Solo en la primera trilogía de la saga.

"El malvado Imperio ha caído y los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la galaxia. Mientras la incipiente Nueva República trabaja para proteger todo por lo que luchó la Rebelión, ha reclutado la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) y su joven aprendiz Grogu", reza la sinopsis oficial de la película.

Dirigida por Jon Favreau y coescrita junto a Dave Filoni, The Mandalorian y Grogu, que marcará el fin del llamado Mandoverso, también cuenta en su elenco con Jonny Coyne. El actor regresa así al universo Star Wars, retomando su papel del Señor de la Guerra Imperial, que se dejó ver brevemente en forma de holograma en la temporada 3 de la serie.