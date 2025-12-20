Filtradas las nuevas armas de Pedro Pascal en The Mandalorian y Grogu, la próxima película de Star Wars

Archivo - La serie de Star Wars resuelve al fin una de las tramas que más había pospuesto - LUCASFILM - Archivo

MADRID, 20 Dic. (CulturaOcio) -

El 22 de mayo de 2026 aterrizará en los cines The Mandalorian y Grogu, trayendo de nuevo Star Wars a la gran pantalla siete años después de los eventos del Episodio IX: El ascenso de Skywalker. Ahora ha salido a la luz un detalle clave relacionado con el cazarrecompensas al que volverá a interpretar Pedro Pascal en la cinta de Jon Favreau.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Se trata de una imagen que, filtrada en el foro de Reddit Star Wars Leaks y que ya circula en otras redes sociales, muestra una figura articulable de Mando y Grogu perteneciente a la línea Black de Hasbro.

En esta pieza de merchandising, tan importante para Star Wars como las propias películas, pueden apreciarse algunas de las armas que el cazarrecompensas mandaloriano utilizará en el filme, incluyendo una espada corta.

First look at the TBS The Mandalorian & Grogu figure from the film via Facebook Marketplace #hasbro #starwarsblackseries #starwars thanks to matisotog on the @outofthebasementyt discord for the alert pic.twitter.com/XqFJD4qlqM — Yakface.com (@yak_face) December 14, 2025

El hecho de que Mando use esta hoja tiene todo el sentido del mundo, puesto que, como muchos bien recordarán, entregó el sable oscuro creado por Tarre Vizla a Bo-Katan (Katee Sackhoff) en la temporada 3 de The Mandalorian.

Por tanto, considerando su familiaridad con este tipo de arma, es posible que Din opte por emplear una espada corta como parte de su arsenal en The Mandalorian y Grogu.

Pese a que, de momento, se desconoce si esta espada está forjada con beskar, el arma se perfila para Mando como un reemplazo perfecto del sable oscuro. Y es que Din puede usarla discretamente durante una pelea cuerpo a cuerpo, ya que muchos de sus enemigos desconocen su destreza con una espada.

Es probable incluso que la Armera fabricase esta hoja corta para Mando como un gesto de agradecimiento tras su victoria sobre Moff Gideon (Giancarlo Esposito) en la temporada 3. Además, otras de las armas que pueden verse en la imagen son sus blásters, una mochila propulsora, un cuchillo vibro, cuya hoja es capaz de cortar materiales metálicos, como el de los droides o esposas aturdidoras, además de un rifle de francotirador Amban, con el que, además de disparar, puede vaporizar y electrocutar a sus enemigos.

Dirigida por Favreau y coescrita junto a Dave Filoni, The Mandalorian y Grogu, que marcará el fin del llamado Mandoverso, no es el único largometraje de Star Wars que tiene previsto su desembarco en cines. Shawn Levy será el responsable de llevar a la gran pantalla Starfighter, cinta que, protagonizada por Ryan Gosling, Amy Adams, Matt Smith, Aaron Pierre y Mia Goth, verá la luz el 28 de mayo de 2027.

Hasta ahora, lo único que se sabe es que su historia estará ambientada unos cinco años después de los acontecimientos del Episodio IX: El ascenso de Skywalker, y que Gosling dará vida a un piloto cuya misión será proteger a un joven frente a peligrosos enemigos.