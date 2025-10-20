MADRID, 20 Oct. (CulturaOcio) -

The Mandalorian y Grogu, que llegará a los cines el 22 de mayo de 2026, contará con la aparición de Rotta el Hutt, hijo del poderoso capo criminal del Borde Exterior al que Han Solo debía dinero en la trilogía original de Star Wars.

El primer tráiler de la película protagonizada por Pedro Pascal mostró fugazmente a Rotta sin desvelar detalles sobre su peso en el filme, pero Jeremy Allen White, actor que da voz al personaje, ha adelantado que tendrá un papel importante.

En The Graham Norton Show, el protagonista de The Bear reveló que Rotta y Din Djarin "van a estar correteando juntos" durante un tramo significativo del metraje, despejando la idea de un cameo puntual y sugiriendo una alianza forzada o una persecución a través de varios territorios entre el mandaloriano, su pupilo y el heredero hutt.

El protagonista de Springsteen: Deliver Me From Nowhere, el biopic de Bruce Springteen, añadió que Rotta "puede correr rápido" y describió su físico como "corpulento, sigue siendo un Hutt, pero es capaz de moverse". Así, el actor confirma que el príncipe del hampa abandona la imagen sedentaria de su padre para entrar en acción.

Conviene recordar que Rotta ya apareció por primera vez en Star Wars: The Clone Wars, el largometraje animado que inauguró la serie homónima, como un bebé secuestrado por los Separatistas y apodado Stinky. Ya de adulto, y teniendo en cuenta que The Mandalorian y Grogu se ambienta tras los eventos del Episodio VI: El retorno del Jedi, entrega en la que muere Jabba el Hutt, es de suponer que haya heredado de su padre influencia, recursos, rivalidades y aspiraciones de liderazgo.

The Mandalorian y Grogu es el primer estreno cinematográfico de Star Wars desde El ascenso de Skywalker, título entrenado en 2019. Dirigida y escrita por Jon Favreau y con Dave Filoni y Kathleen Kennedy en la producción, la cinta cerrará el denominado Mandoverso, el arco televisivo formado por The Mandalorian, El libro de Boba Fett y Ahsoka.

Por ahora, Lucasfilm mantiene bajo llave el reparto detallado, pero, además de White como Rotta, destaca la incorporación al elenco de Sigourney Weaver como una mujer de la Alianza Rebelde. Entre los regresos, Pascal vuelve como el mandaloriano y Jonny Coyne como el Señor de la Guerra Imperial, papel que desempeñó brevemente en la tercera temporada de The Mandalorian.